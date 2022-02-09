Kim nerede ne yapıyor?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın eşi ve ayni zamanda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yönetmeni Aliye Ummanel annesi, babası ve kardeşleriyle Lefkoşa Arasta’da güzel bir vakit geçirdiLise öğretmeni Buket Erşangil Şubat tatilinde kızıyla birlikte alışveriş yaptıktan sonra Lefkoşa’da bir Cafe’de yorgunluk kahvesi içtiHalil Sakallı eşi Huriye Sakallı ve çocukları ülkemizin en güzel köşelerinden olan Karpaz’ın yemyeşil doğasında tatilde gezintiyi ölümsüzleştirdilerTayf Ltd Satış sorumlusu Ömer Dağgül değerli iş ortakları Necipoğlu Ltd. direktörlerinden İlhan Necipoğlu'na doğum günü nedeniyle ofisinde pasta keserek kutlama yaptı.Birçok Kıbrıslı Türk son dönemde Trodos dağlarında kar keyfi yapıyorİşadamı Ahmet Tombul, Girne’deki havuzlu villasında stres attı