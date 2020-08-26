Kilo verirken motivasyonuzu yüksek tutmanın yolları

Öncelikle yapılması gereken asla motivasyon kaybetmemek ve kendimizi strese sokmamak.

Kilo verme süreciyle ilgili tavsiyelerde bulunan Dyt. Gizem Gençyürek, “Herkesin muzdarip olduğu verilemeyen son 5 kilo için bu kilolara dirençli kilolarda diyebiliriz ve her bireyin direnç gösteren vücut ağırlığı olabilir. Öncelikle yapılması gereken asla motivasyon kaybetmemek ve kendimizi strese sokmamak. Bu durumda vücudumuzu aç bırakmak asla doğru değildir üstelik metabolizmayı daha da yavaşlatıp direnci kuvvetlendirebilir hatta kilo artışına sebep olabilir” dedi.Diyetisyen Gizem Gençyürek, kilo verme sürecinde gerçekçi hedeflerde bulunulması gerektiğini belirterek açıklamalarda bulundu. Dyt. Gençyürek, küçük ve gerçekçi hedeflere ulaşmanın esas amaca ulaşmadaki en büyük adım olduğuna değinerek “Motivasyon ve özgüven sağlar, diyet sürecine bağlılığı ve inancı artırır. Diyetin kişiye özel olduğunun farkında olup başkalarının uyguladığı programları uygulamamalı ve diyet süreci ile kilo kaybını asla başkasınınkiyle karşılaştırmamalıyız. Sağlık açısından büyük risk oluşturan tek tip beslenme ile aşırı kalori kısıtlamasına dayalı şok diyetleri uygulamaktan kaçınmalıyız” dedi.Hemen herkesin muzdarip olduğu ‘verilemeyen son 5 kilo’ için Dyt. Gençyürek, şu tavsiyelerde bulundu: “Bu kilolara dirençli kilolarda diyebiliriz ve her bireyin direnç gösteren vücut ağırlığı olabilir. Öncelikle yapılması gereken asla motivasyon kaybetmemek ve kendimizi strese sokmamak. Vücut zaten bu süreçte ciddi bir kilo kaybı yaşamış ve hedefe çok az kalmıştır, bu esnada bir yavaşlama ve direnç göstermesi aslında olağan bir durumdur, kişi bunu kabul etmeli ve sabırlı olmalıdır.Bu durumda vücudumuzu aç bırakmak asla doğru değildir üstelik metabolizmayı daha da yavaşlatıp direnci kuvvetlendirebilir hatta kilo artışına sebep olabilir. Uygulamamız gereken birkaç kritik nokta vardır; eğer sürekli aynı program ile kilo verdiysek diyet programında ve içeriğindeki öğün saatlerinde değişiklik yapıp metabolizmamızı şaşırtabiliriz.Kilo verdikçe ihtiyacımız olan kalori miktarı düşecektir bu nedenle porsiyonları biraz daha düşürüp kaloriyi azaltmalı ve fiziksel egzersizimizi artırmalıyız. Eğer uzun süredir diyet yapılıyorsa, koruma programı ile birkaç ay kilo korunup sonrasında kalan kilolar için tekrar diyet sürecine girmek de dirençli kiloları kaybetmek için bir seçenektir.”Dyt. Gençyürek, diyet listelerinin kişiye özel hazırlandığının altını çizerek, şöyle devam etti: “Diyet planlamasında esas kural kişinin yaşına, cinsiyetine, fiziksel aktivite durumuna, hastalık öyküsüne, beslenme ve yaşam alışkanlıklarına uygun planlama yapılmasıdır. Yani diyet bireye özeldir, kişiye uygun olarak planlanan programlar bir başkası için uygun olamaz ve hatta sağlığına zarar verebilir.Genel sağlıklı beslenme kuralları vardır bu doğru ancak özellikle de bir kilo verme sürecine girmek için komşumuzun/akrabamızın veya sosyal medyada paylaşılan genel geçer diyet programları asla yapılmamalıdır. Kişiye özel olmayan bu programlar, kalori hesabı yapılmadan planlandığı için kilo verdirmek yerine kilo aldırabilir. Daha da önemlisi kan şekerinde dengesizliklere yol açarak diyabete eğilimi artırabilir, tansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek, karaciğer, bağırsak rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa temel oluşturabilir.”