Keyifli saatlerin değişilmez adresi

Lefkoşa’nın gözde mekanı Bildiğin Meyhane, yoğun ilgi görmeye devam ediyor

Hem muhabbete hem de damak tadına önem verenlerin buluşma noktası olan Bildiğin Meyhane, pandemi koşulları gözeterek müdavimlerine hizmet vermeye devam ediyor.Lefkoşa’nın işlek caddesi olan Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Bildiğin Meyhane, Kıbrıs kültürüne özgü birbirinden güzel soğuk mezeleri, ara sıcakları ve kebap çeşitleriyle konuklarına güzel saatler yaşatıyor.Lefkoşa’nın serin akşamlarında hem muhabbet etmek hem de karnını doyurmak isteyenlerin değişmez adresi olan Bildiğin Meyhane, yaz aylarının sona ermesi sonrasında kışlık mekanında da pandemi koşullarını gözeterek hizmet vermeyi planlıyor.