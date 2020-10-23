Kenevirden Cevize: Son Yıllarda Sıkça Tercih Edilen Bitkisel Süt Çeşitleri

Birçok kişi tarafından tercih edilip tüketilen bitkisel süt çeşitlerini ve içeriklerini anlattık.

Bitkisel sütler, özellikle mide ve bağırsak sorunları yaşayanların, laktoz alerjisi veya vegan olanların tercih ettiği bir besin olarak öne çıkıyor. Özellikle inek sütüne karşı büyük bir alternatif olan bitkisel sütler, sağlık için de çok faydalı. Bitkisel sütler, çok uzun yıllardır farklı farklı bitkilerden çeşitli yollarla elde edilmektedir. Potasyum ve B12 açısından zengin olan bitkisel sütler, bitkilerin ıslatılıp öğütülmesi ve süzülmesi ile yapılır. Ayrıca birbirinden farklı bitkisel süt çeşitleri vardır. Hepsi farklı bitkilerden elde edilir.

Bu bitkisel süt çeşitleri ise şunlardır; pirinç sütü, hindistan cevizi sütü, yulaf sütü, soya sütü, badem sütü, ceviz sütü ve kenevir sütü. Şimdi bu bitkisel süt çeşitlerini yakından inceleyelim.

1. Pirinç sütü





Pirinç sütü adından da anlaşılacağı üzere pirinçten elde edilir. Çoğunlukla kahverengi pirinçten yapılır ve genellikle şekersizdir. Diğer bitkisel süt çeşitleri göz önüne alındığında onlara kıyasla daha fazla karbonhidrat içerir. Kalorisi düşük olduğu için diyet yapan kişilerin gözdesidir. Pirinç sütü fosfor, kalsiyum, D ve B kompleks vitaminlerini içinde barındırır. Ayrıca düşük miktarda protein içerir ve protein kaynaklı alerjik rahatsızlıklara sebep olmaz.

100 gram pirinç sütü 47 kaloridir.

2. Hindistan cevizi sütü





Bitkisel süt çeşitleri içinde önemli bir yeri olan hindistan cevizi sütü, özellikle veganlar tarafından tercih ediliyor. Hindistan cevizi sütü meyvenin içindeki su değildir, hindistan cevizinin etli kısmının rendelenip sıkılmasıyla elde edilir. Hindistan cevizi sütü, yağ içeriği ile diğer bitkisel süt çeşitlerinden ayrılır. Bu yağ içeriğinin emilimi daha hızlı olduğu için metabolizmayı hızlandırır ve iyileştirir.

100 gram hindistan cevizi sütünde 230 kalori vardır.

3. Yulaf sütü



Bitkisel süt çeşitleri denildiğinde hemen akla gelen yulaf sütü tam bir enerji deposudur. Yulaf sütü, uzun süre tok tutar ve sindirim sistemini düzenler. Diyet yapanların olmazsa olmazı olan bu nefis besin, genel olarak beden sağlığını korur. Ayrıca pirinç sütüne göre daha az karbonhidrat, badem sütüne göre ise daha fazla protein içerir.

100 gram yulaf sütünde 45 kalori vardır.

4. Soya sütü





Soya sütü, süte en yakın olan alternatiftir ve en faydalı olanlardan biridir. Demir açısından zengindir ve düşük miktarda B vitamini içerir. İçinde yüksek miktarda protein ve kalsiyum barındırır. Laktoz içermemesiyle bilinen soya sütü, kolaylıkla sindirilir ve kan dolaşımını hızlandırır. Ayrıca soya sütü antioksidan özelliği sayesinde ağrıları iyileştirir ve vücudu gençleştirir.

Bitkisel süt çeşitleri içinde inek sütüne en yakın besin olan soya sütünün 100 gramında 54 kalori vardır.

5. Badem sütü





Badem sütü, dövülmüş bademden elde edilir. Hayvansal sütten farklı olarak kolesterol ve laktoz içermez. Bu nedenle bazı tarif reçetelerinde hayvansal sütün yerine kullanılabilmektedir. Özellikle çocuklar ve gençler için çok faydalı olan badem sütü, kas gelişimini destekler ve kemik erimesini önler. Badem sütü ayrıca beyin fonksiyonlarını da düzenler.

100 gram badem sütünde 15 kalori vardır.

6. Ceviz sütü







Ceviz sütü, bitkisel süt çeşitleri içinde en çok tüketilen besinlerden biri olarak göze çarpıyor. Ceviz sütü, antioksidan özelliği ile biliniyor. Özellikle ishal tedavisinde kullanılan bu faydalı bitki bazlı süt, kalp, damar ve şeker hastalıklarına karşı koruyucu bir etkiye sahip.

7. Kenevir sütü







Kenevir sütü pek bilinmese de, en yararlı bitkisel süt çeşitleri arasında yer alıyor. Krem gibi yoğun bir yapıya sahip olan kenevir sütü, amino asitler ve omega yağ asitleri açısından oldukça zengindir. Kenevir sütü, özellikle sabahları tüketildiğinde zihin açıcı bir etki gösteriyor. Ayrıca kalp ve eklemleri besliyor.