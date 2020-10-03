Kadınların Hak Mücadelesine Destek Olmak İsteyen Erkekler için 9 Öneri

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları sadece kadın meselesi değil, insan hakları meselesidir. Dolayısıyla kadınların her gün, her platformda hakları için verdikleri mücadeleyi, kardeşleri, abileri, babaları, oğulları olarak erkekler de vermelidir.

Bu konuda kadınların sorunlarını özümseyen, onların hak mücadelesinde destek olmak isteyen birçok erkek, nereden başlayacağından ya da mücadeleye nasıl ortak olacağından ne yazık ki emin değil…

BM Kadın Biriminin Küresel Dayanışma Hareketi HeForShe, erkeklerin kadınların hak mücadelesine destek olabilmeleri için yapılması gerekenleri 9 madde altında toplamış. Biz de Listelist okuyucuları için derledik…

1. Kadın arkadaşlarınız, aile bireyleriniz ve sevdiklerinizle iletişime geçin



Hakları için mücadele veren kadın arkadaşlarınızı dinleyin. Ne gibi sorunlarla karşılaşıyor, hangi cinsiyet eşitsizliğine dayalı problemleri yaşıyorlar, bu problemler, hayat standartlarını nasıl olumsuz yönde etkileyip davranış değişikliklerine ya da fobilere neden oluyor öğrenin. Bu konularda onlara nasıl destek verebileceğinizi sorun, daha güçlü olabilmeleri için nasıl bir dayanışma içinde olmanızı beklediklerini öğrenin, birlikte dayanışmanın yollarını arayın.

2. Mücadelenin bir parçası olmak için işe önce kendinizden başlayın



Davranışlarınızı, söylemlerinizi sorgulayın. Günlük konuşmalarınızda kullandığınız toplumsal cinsiyet eşitsizliği içeren söylem, hitap, espri ya da hikayelere odaklanıp bunları hayatınızdan çıkarın. Bu söylemleri kullanmayın. “Kadın şöför işte, ne bekliyorsun ki” ya da “Saçı uzun aklı kısa”gibi toplumsal cinsiyete dayalı kalıpları kullanmaya ve önyargılı söylemlere son verin. Özde olduğu gibi sözde de eşitliği sağlamanın yollarını öğrenin.

3. Kadın hakları mücadelesi hakkında bilgilenin



Bir davayı savunabilmek için öncelikli olarak onun hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Kadının insan hakları mücadelesi, dünyanın pek çok ülkesinde yüzlerce yıllık bir tarihe sahip. Bugüne kadar hangi kadınlar ve hangi medeniyetler toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda ne tür mücadeleleri vermiş ve hala kimler bu mücadeleyi veriyor, bilgi sahibi olun. Hangi mücadelelerin başarıya ulaştığını, hangilerinin neden başarısızlıkla sonuçlandığını araştırın. Kadın hakları mücadelesi hakkında bilgi sahibi olmanız, eşitsizlikle mücadelede daha başarılı olmanızı etkileyen en önemli faktörlerden birisidir.

4. Şiddeti olağanlaştıran içerik paylaşmaktan kaçının



Niyetiniz her ne kadar iyi olursa olsun, içerisinde kadınların psikolojik, fiziksel ya da sosyolojik şiddete maruz bırakıldığı, rahatsız edici ve şiddeti olağanlaştıran söylemler, içerikler ve videolar paylaşmayın. Emin olun ki her paylaştığınız kadınlara yönelik şiddet içeren yayın ya da söylem, birileri tarafından daha da normalmiş gibi algılanmaya başlıyor, bunu unutmayın. Şiddeti özendirmeyin, alkış tutmayın, sorumlularına karşı net tavrınızı koyun.

5. Kadın örgütlerine destek olun



Yaşadığınız şehirdeki kadın derneklerine, kadın örgütlerine, kadın hakları için mücadele veren platformlara destekte bulunun, gönüllü olun. Nasıl mı yapacaksınız? Öncelikle semtinizdeki mahallenizdeki örgütleri araştırın. Kendi uzmanlığınız veya potansiyeliniz dahilinde onlara hangi konularda destek olabileceğinizi belirtin, nelere ihtiyaç duyduklarını sorun… Maddi desteğin dışında, emek ve deneyimlerinizle de katkı sağlayabileceğinizi ve desteğinizin bu mücadeledeki önemini göreceksiniz.

6. Hak mücadelesinin odağının siz değil, kadınlar olduğunu unutmayın



Söylemlerin ve mücadelenin odağının, kadınların ihtiyaçları ve daha eşit bir yaşam için talepleri olduğunu hatırlayın. Odaklanılan konu dışına çıkmadan, hedefe yönelik söylemlerde ve paylaşımlarda bulunun.

7. Cinsiyetçi ve nefret söylemi barındıran içerikleri paylaşmayın



Kadınları aşağılayan, ötekileştiren, ayrımcı dil ve nefret söylemi barındıran içerikler gördüğünüzde paylaşmayın. Bu içeriklerin şiddet ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık içerdiğine dair, sosyal mecralara, yayıncı şirketlere şikayette bulunun, bu söylemlerin tekrar tekrar üretilmesine ve paylaşılmasına engel olun. Eşitlikçi bir dil kullanın. Sosyal medya ile iş birlikteliği konusunda yapılmış iş birliktelikleri konusunda araştırmalarda bulunun.

8. Kadınlara yönelik Şşiddete seyirci Kkalmayın



Ailede, iş yerinde ya da kamuya açık alanda şiddetin hiçbir türüne sessiz kalmayın. Kadınlara yönelik şiddet suçtur. Şiddete tanık olup görmezden gelerek, bu suça ortak olduğunuzun farkına varın. Bir kadının babasının, eşinin, sevgilisinin ya da oğlunun ona şiddet uygulamak gibi bir hakkı yok, unutmayın. Şiddete tanık olduğunuzda ihbar ve şikayet için başvurulabileceğiniz kurum ve kuruluşları öğrenin.

9. Değişimin bir parçası olmak için uzun vadeli düşünün ve desteğinizi sürdürmeye devam edin



Kadınların insan hakları mücadelesi her gün devam ediyor. Desteğinizi eylemleriniz ve söylemlerinizle sürdürün. Kaynağından doğru bilgiyi mümkün oldukça çok kişiye eriştirmek için çabalayın. Sizin gibi toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine destek vermek isteyen erkeklere destek olun ve bu mücadeleye katılmaları için onları motive edin. Eşitlikçi eylemleriniz çevrenizdeki kişilere, çocuklara ve gençlere de ilham olacaktır.

Geleceği hep birlikte şekillendirelim!