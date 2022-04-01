Kadınlar erkeklerden ne ister?

Yapılan bir çalışma kadınların ideal erkek için aradıkları özellikleri dört başlık altında topluyor:

İlişkiyi canlı tutacak şeylerden birisi de ufak sürprizler...

Genel olarak, erkekler güzelliğe daha çok önem verirken kadınlar sosyal statü ve maddi imkanlara daha çok dikkat ediyor diyebiliriz. Tabii ki bu değişkenlik gösterecektir. Yapılan bazı araştırmalar kadınların partnerlerini seçerken iki konuya önem verdiklerini gözler önüne seriyor; birincisi ilişkinin uzun süreli olup olmayacağı, ikincisi ise erkeğin partnerinden çocuk sahibi olmak isteyip istemediği.

HEM İYİ BİR BABA HEM DE İYİ BİR EŞ

Çocuk sahibi olmak kadın için erkeğe göre çok daha önemli ve karmaşık duygulara neden olan bir durumdur. Kadınlar gebelikleri için 9 aylık bir sürece maruz kalırken erkek bu sevincin sadece bir kısmını tam olarak paylaşabilir. Bu genellikle kadınların partnerini seçerken daha seçici olmasına neden olur. Annelik içgüdüsü kadınların partner seçiminde çok etkili bir rol oynar. Kadınlar çocuklarına ve kendisine sahip çıkabilecek iyi bir baba ve eş ararlar.





İŞTE, İDEAL ERKEK!

Yapılan bir çalışma kadınların ideal erkek için aradıkları özellikleri dört başlık altında topluyor:

1. İyi genler: Erkeksi bir duruş, çekici bir fiziksel görünüm, fit, iyi görünümlü ve etkileyici erkekler.

2. Geçim sağlama kabiliyeti: İyi bir iş ya da hayatını kazanma kabiliyeti yüksek olan, eğitimli ve kendisinden daha yaşlı erkekler.

3. İyi bir aile babası: Aile ve çocuk sahibi olmak isteyen, çocukları seven ve onları iyi yetiştirebilecek, duygusal olarak güvenilir bir erkek.

4. İyi bir partner: Eşini sevip sayacak bir erkek.

Kadınlar ne ister sorusu tam anlamıyla cevap bulamamış olsa da bu genel özellikler en belirleyici faktörler diyebiliriz.

KADINLAR ASLINDA NE İSTİYOR?

Kadınların partner seçimi yaşına ve sosyal statüsüne göre değişkenlik gösterebilir. Tüm özelliklerin bir erkekte toplanmasını isteyen kadınlar olduğu gibi daha azını kabul edebilecek kadınlar da mevcuttur. Peki, kadınlar aslında ne ister? İşte konuyla ilgili erkeklere öneriler…





1. GÜVEN VERİN

Sahip olmanız gereken en cazip özelliklerden birisi güvenilir olmaktır. Kadın, hayat arkadaşı olarak güvenilir birisini seçmek ister. Duruşunuzla, konuşmalarınızla, giyiminizle, yürüyüşünüzle, güven verici bir imajınızın olması kadın için çok önemlidir. Öz güven sahibi bir erkek her zaman daha çekici olacaktır kadınlar için.

2. DİNLEMEYİ BİLİN

Kadınların duygu ve düşüncelerini ifade ediş şekilleri değişkenlik gösterebilir. Ne demek istediğini anlamadıysanız sormalı ve size açıldığı zaman onu tüm kalbinizle dinlemelisiniz. Her şeyi rahatlıkla anlatabileceği, yardım alacağı bir erkek kadınlar için çok önemlidir.

3. DEĞER VERDİĞİNİZİ BELLİ EDİN

Sadece sevmek yetmez, bunu söylemeli ve ona hissettirebilmelisiniz. Kadınlar partneri tarafından sevildiğini ve değer gördüğünü duymaktan ve hissetmekten mutluluk duyarlar. Sevdiğinizi söylemek sevginin sıradanlaşmasına neden olmaz, aksine sevginizi canlı tutacaktır.







4. CİNSEL YAŞAM

Cinsellik insan yaşamındaki en haz verici ve en temel gereksinimlerden biridir. Kişinin başka bir kişiyi bedensel ve ruhsal olarak tanımasına, kabullenmesine ve çok özel bir haz alışverişine olanak veren en üst yakınlaşma eylemidir. Bu süreçte ısrarcı olmamak, partneri sadece cinsel bir obje olarak görmemek, ön sevişme süresini uzatmak, partnerinin isteklerini önemsemek, farklı deneyimler ile cinsel yaşamı renklendirmek gerekebilir. Cinsel yaşamdaki uyumun ilişkinin sürekliliği ve sağlığı için önemli olduğu unutulmamalıdır.

5. SAYGILI VE ANLAYIŞLI OLUN

Saygı, ilişkinin sürekliliğini belirleyen en önemli unsurlardan birisidir. Kadınlar kendi alanlarına, fikirlerine, değerlerine saygı duyulmasını bekler. Akıl vermek yerine anlayışlı olmak daha önemlidir.





6. İLGİLİ DAVRANIN

Kadınlar detaylara önem verirler. Saç değişimi, evdeki bir değişim, yeni bir yemek denemesi, doktor görüşmeleri, evlilik/tanışma yıldönümleri, doğum günleri gibi konuları es geçmemeli, ilgili olduğunuzu ona belli etmelisiniz.

7. SÜRPRİZLER YAPIN

İlişkiyi canlı tutacak şeylerden birisi de bu ufak sürprizlerdir. Eve çiçekle gidin, bir hafta sonu kaçamağı planlayın, yemeğe çıkın, yemek yapın. Bu gibi sürprizler kadınlar için önemlidir.





