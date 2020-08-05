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İşte gece yendiğinde kilo aldırmayan yiyecekler

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Diyet yapanlara akşam belli bir saatten sonra yemek yememesi tavsiye edilir. Yemeğinizi geç saatlerde yemek durumunda kaldığınızda ya da gece mideniz kazındığında tüketebileceğiniz sağlıklı seçenekler de var.

İşte gece yendiğinde kilo aldırmayan yiyecekler
 
 
 Gece yatmadan önce acıkırsanız, kilo aldırmayan ve sindirim sorunlarına yol açmayan besinlerden faydalanabilirsiniz. İşte kilo aldırmayan o besinler...
 

Humus ve sebze çubukları:
Temel besini nohut olan humus oldukça sağlıklı bir yemek. Bu lezzet, B6 vitamini ve serotonin sentezi açısından da zengindir. Gece geç saatte atıştırmalık yemeye karar verirseniz, bu sağlıklı lezzeti salatalık, kereviz, kabak ya da havuç çubukları ile tüketebilirsiniz.

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Tavuk yerine hindi:
Gece yatmadan önce ağır bir yemek tercih edecekseniz, protein bakımından oldukça sağlıklı olan hindi etini tüketebilirsiniz. Tavuk eti yerine hindi eti yemeniz size daha rahat bir sindirim sağlayacaktır.
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Peynir ve üzüm:
Peynirin küçük bir parçası yaklaşık 100 kaloridir. Ancak içinde bulunan triptofan ve süt proteini kazein daha mutlu olmanızı sağlar. Özellikle yatmadan önce peynir tüketmek kas sağlığını korur. Yanında ise melatonin bakımından zengin olan birkaç üzüm yiyerek, uykunuzu daha verimli kılabilirsiniz.
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Yumurta ile yapılan aperatif lezzetler:
Yumurtalar esansiyel amino asitler içeren protein kaynağıdır ve yediğiniz an hızlı bir şekilde tok hissettirir. Gece acıktığınız da en iyi seçim haşlanmış yumurta olacaktır. Omletler veya çırpılmış yumurtalar da iyi bir akşam yemeği seçeneğidir. Ancak pişirirken minimum yağ seviyesinde tutmaya özen gösterin ya da hiç yağ eklemeyin. Sebzeleri kullanarak harika bir öğün hazırlayabilirsiniz.
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Haşlanmış mısır:
Gece geç saatte bir atıştırmalık için konserve mısır yerine haşlanmış mısır yemek daha sağlıklı olacaktır. Haşlanmış mısır, yüksek kolesterolün vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ancak tüketirken tereyağı ve fazla tuzdan uzak durmanızda fayda var.
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Balık:
Gece geç saatlerde yemek yiyecekler tercihini balıktan yana da kullanabilir. Besin açısından zengin olan somon balığı veya pisi balığı tercih edebilirsiniz. Ayrıca bu balıklar içerdiği omega-3 yağ asitleriyle, vücuttaki yağları parçalama yeteneği ile ünlüdür. Bu yüzden metabolizma sağlığı açısından da çok iyi besin türleridir.

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