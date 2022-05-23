İç Mekân Bitkilerinin Bilim Destekli 7 Faydası

Hepimiz, yaşadığımız ya da çalıştığımız yerin yeşillikler ve rengarenk bitkiler içinde olmasını isteriz. Ne yazık ki, dışarı baktığımızda çoğumuzun manzarası büyük binalar ve iş yerleri iken, en azından yaşam alanımızı yeşillendirmek bizim elimizde. İç mekân bitkileri bizi görsel olarak tatmin edebileceği gibi, sağlık ve refah açısından da önemli faydalar sağlıyor.

İşte iç mekan bitkilerinin bilim destekli 7 faydası…

1. İç mekan bitkileri, stresinizi ve gerginliğinizi azaltmaya yardımcı olabilir

Araştırmalar, evinizde veya ofisinizde bulunan bitkilerin sizi daha rahat, sakin ve doğal hissettirebileceğini gösteriyor. Bir araştırmada, katılımcılara iki farklı görev verildi. Bir gruptan ev bitkilerinin saksısını değiştirmeleri istenirken, diğer gruptan bilgisayarla ilgili bir işi halletmeleri istendi. Gruplar görevlerini bitirdikten sonra araştırmacılar, katılımcıların kalp hızı ve kan basıncı gibi stresle ilişkili biyolojik faktörlerini ölçtüler. Saksı değiştirme işinin, katılımcılardaki stres seviyesini azalttığı sonucu ortaya çıktı. Öte yandan bilgisayar görevi, bilgisayarla çalışmaya alışkın katılımcılarda bile kalp atış hızında ve kan basıncında ani bir artışa neden oldu. Çalışmanın sonunda, bitkilerle ve toprakla ilgilenmenin stresi önemli ölçüde azaltabileceği sonucuna varıldı.

2. Bitkiler, konsantrasyonunuzu artırabilir

23 katılımcının yer aldığı küçük bir çalışmada, araştırmacılar öğrencileri 3 farklı sınıfa dağıttılar. Sınıfların birinde yapay bir bitki, diğerinde canlı bir bitki vardı ve sonuncu sınıfta ise hiç bitki bulunmuyordu. Katılımcıların beyin taramaları, canlı bitkilerin olduğu sınıfta çalışan öğrencilerin, diğer gruplardaki öğrencilere göre daha dikkatli ve daha iyi konsantre olabildiklerini gösterdi.

3. Bitkilerle ilgilenmek tedavi edici olabilir

Psikolojik hastalıkların semptomlarını yaşayan insanlar için, bahçe işleri ve bitkilerle ilgilenmek keyifli bir tedavi yöntemi olabilir. Uzmanlar; depresyon, anksiyete ve diğer psikolojik hastalıklara sahip insanlar için bahçecilik terapisini öneriyorlar. İngiltere’deki tıbbi klinikler artık depresyon veya anksiyete semptomları olan hastalara saksı bitkileri yetiştirmelerini tavsiye ediyor.

4. Bitkiler, hastalıklardan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olabilir

Bitkilerle ve toprakla ilgilenmek; bir hastalık, yaralanma veya ameliyattan sonra iyileşme sürecinizi hızlandırabilir. 2002 yılında yapılan bir araştırma, ameliyat sonrasında bitkilerle ilgilenen hastaların, bitkisiz alandaki hastalara göre daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyduğunu ve hastanede daha kısa süre kaldıkları gösteriyor. Hastane ortamındaki bitkiler ya da doğal manzara, iyileşme sürecinizi hızlandırabilir.

5. İç mekan bitkileri üretkenliğinizi artırabilir

Yapılan birden fazla araştırma, çalışma alanındaki bitkilerin hem üretkenliği hem de yaratıcılığı artırdığını ileri sürmektedir. 1996’da yapılan bir araştırmada, ağaçlarla çevrili bir kampüste bilgisayar laboratuvarındaki öğrencilerin yüzde 12 daha hızlı çalıştığı ve yakınında bitki bulunan öğrencilerin daha az stresli oldukları sonucuna ulaşıldı. 2004 yılındaki bir çalışmada ise, araştırmacılar katılımcılara yaratıcı bir kelime oyunu oynattılar. Katılımcılar, yakınlarına bir bitki koyulduğu zaman daha iyi performans gösterdiler. Bununla birlikte, 2007’deki bir araştırmanın sonucunda, çalışma alanlarında bitki bulunan insanların daha az hastalandığı ve daha üretken oldukları anlaşıldı.

6. Bitkiler, olaylara bakış açınızı olumlu yönde değiştirebilir

Yüksek binalar ve yoğun caddeler yerine ağaçlarla dolu bir park manzarası eşliğinde çalışmak herkese çok daha iyi hissettirebilir. Ne var ki, masada duran bir saksı bitkisinin de aynı etkiye sahip olabileceğini öğrenmek sizi şaşırtabilir. Araştırmacılar, bu konuyla ilgili Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 440’tan fazla çalışanla iletişime geçti. Ofis ortamlarında iç mekân bitkileri bulunanların, bitkisiz ortamda çalışanlara göre daha verimli çalıştığı ve organizasyona daha fazla bağlılık hissettikleri sonucuna varıldı. Araştırmacılar, bitkilerin iş stresi ve kaygının etkilerini azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor.

7. Bitkiler, ortamdaki havayı temizlemeye yardımcı olurlar

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarla ev bitkilerinin köklerinin ve toprağının havadaki uçucu organik bileşikleri önemli ölçüde azalttığı sonucuna vardılar. Ağaçların hava kirliliğini azalttığını söyleyen uzmanlar, aynı zamanda ev ve ofis ortamlarında da daha kaliteli bir hava için saksı bitkilerini öneriyor. Havayı doğal yollarla temizlemek için bir saksı bitkisi alacaksanız, aşağıdaki bitkileri tercih edebilirsiniz:

boston eğreltiotu

kauçuk ağacı

kurdele çiçeği

ficus ağacı

Saksı bitkisi seçerken, çocuklar ve evcil hayvanlar için güvenli olduğundan emin olun

Bazı bitkilerin zehirli kısımları vardır ve bu konuda dikkatli olunmalıdır. Bir bitki tercihinde bulunmadan önce, çocuklarınız veya evcil hayvanınız için güvenli olduğundan emin olmak adına güvenilir bir kaynağı kontrol edin. İşte çocuklar ve hayvanlar için tehlike oluşturma ihtimali bulunan bitkilerden bazıları:

nergis zambağı

Aloe Vera

açelya

krizantemler

siklamen

difenbachia

sarmaşık

yeşim taşı

ökseotu

filodendron

Atatürk çiçeği

potos

sago palmiyesi

şemsiye bitki

Birçok faydası olan bitkiler konusunda dikkat etmeniz gereken bazı ayrıntılar olabilir

Evinizde veya ofisinizde bitkilerin olması birçok fayda sağladığı gibi, bazı konularda da dikkatli olmanızı gerektirebilir.

Böcek istilasına karşı uyanık olun

Ev bitkileri, böcekler ve küfler konusunda sorun oluşturabilir. Bitkileri seçerken, her türün sulama gereksinimlerine dikkat edin ve iyice öğrenin. Yetersiz sulama bitkiyi soldurabileceği gibi, aşırı sulama da küf oluşumu ve mantar sivrisinekleri için ideal koşullar yaratabilir.

Ev bitkileri, bazı alerjileri veya astımı tetikleyebilir

Nergis gibi bazı kesme çiçekler polen üretebilse de araştırmacılar iç mekan bitkilerinin astım ataklarına neden olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadılar. Belirtileriniz nem, küf veya mantar tarafından tetikleniyorsa, saksılarınızdaki toprak nemine dikkat etmeniz gerekebilir. Küf, nem ve mantarlara kapalı ortamlarda maruz kalmanın özellikle çocuklarda astım semptomlarını kötüleştirebileceğini unutmayın. Bitkileri evinize getirdikten sonra astım semptomları fark ederseniz, semptomlarınız hakkında bir sağlık uzmanıyla konuşuncaya kadar bitkileri evden çıkarmak iyi bir fikirdir.