İç Mekan LED Ekranlarla Mekanınıza Şıklık Katmanın 10 Yolu

Sürekli olarak tercih edilen popüler mekanları incelediğimizde birçok öne çıkan etmenle karşılaşıyoruz. Özel bir mimari tasarımın göze çarptığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Son dönemde
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çeşitleri iç mekanların harika bir tasarıma sahip olmasında önemli bir rol üstleniyor. Bunu gerçekleştirmenin de birçok farklı yolu var.
Duvarlarınızı LED Ekranlar İle Kaplayın
LED ekranların en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi duvarlar. Normal şartlarda tasarımda önemli bir yardımcı olarak görülmeyen duvarlar LED ekranlarla kaplanarak tasarımların başrol oyuncuları arasında yer alıyor. İşletmeler iç mekan tasarımlarını değiştirmek istediklerinde de tüm duvarları buna uygun hale getirebiliyorlar.
Tavandan Sarkan Mini Ekranlar
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alındıktan sonra uygun fiyatlı ürünler satın alınarak bunların tavandan misafirlerin görebileceği seviyeye doğru sarkıtılması oldukça etkili bir reklam aracı olarak gösteriliyor. İç tasarımda da önemli bir yer tutan bu LED ekranlar ile birlikte misafirlerin kampanyalar ve menü hakkında bilgilendirilmesi çok daha kolay.
Zeminlerde LED Ekran Kullanımı
LED ekranların kullanım alanları arasında zeminler de var. Zeminlerin tamamının LED ekranlar ile kaplanması çok kullanışlı olmuyor. Ancak işletmelerin en önemi kısımlarında, zeminin belirli bir kısmı LED ekranlar ile kaplanabilir. Kafeye giriş yapılan kısımdaki koridorun orta kısmı LED ekranlar ile kaplandığında ister kırmızı isterseniz de farklı desenlerle bu alanı değerlendirebilirsiniz.
Birden Fazla Ekran Kullanmaktan Çekinmeyin
İç tasarımı üst seviyeye çıkarmak için atılabilecek adımlardan bir tanesi 1-2 adet çok büyük ekran yerine her alanda farklı ekranlar kullanmak. Böylece çok farklı şekillerde kullanabileceğiniz LED ekranlara sahip oluyorsunuz. İşletmenin her bir alanında farklı tasarımlara imza atmak mümkün oluyor. Herkes için çekici bir alan ortaya çıkarabilirsiniz.
Vitrinler LED Ekranlar İle Kaplanıyor
Vitrinler de işletmeler için en önemli kısımlardan bir tanesi. Özellikle mağazalarda satışa sunulan ürünler ilk etapta vitrinlerde sergileniyor. Vitrinlerin LED ekranlar ile kaplanması her yönüyle avantaj getirmekte. Hem istenen ürünler LED ekranlarda sunulabiliyor hem de ürünlere fiziksel olarak yer verildiğinde arka fonları LED ekranlar ile istenen şekle getirilebiliyor.
Giriş Kısmına Eklenen LED Ekranlar
İşletmelerin giriş kısımlarında da LED ekranları görmemiz mümkün. Özellikle mağazalarda bu tasarımlara çok sık rastlıyoruz. Genel olarak mağazaların vitrinlerine ek bir vitrin alanı elde edilmiş oluyor.
Menülerinizi En Şık Haliyle Sergileyin
Menülerin artık bir kitap gibi sunulduğu işletmelerin sayısı oldukça azaldı. Birçok işletme artık QR kod ile menüsünü ziyaretçilerine sunuyor. Ancak bunu LED ekranlar ile kusursuz bir şekilde yapan işletmeler de var. Çok daha büyük bir ekranda ayrıntılı resimler ile menü hizmeti sunulabilir.
Her Masada LED Ekran Teknolojisi
Masaların kendisi de LED ekran teknolojisi ile donatılabilir. Masaların tabak, çatal, kaşık ya da bardak kolan kısımları LED ekranlar ile kaplanarak istenen farklı tasarımların ortaya çıkması sağlanabilir. Dilerseniz her gün farklı bir masa tasarımı ile hizmet verebilirsiniz.
Lavabo ve Tuvaletler LED Ekranlar İle Daha Şık
Lavabo ve tuvaletler işletmelerin en önemli kısımlarından bir tanesi. İşletmeler iç mekan led ekran teklif
hazırlığında olan firmalarla görüştüklerinde bu alanlar için de LED ekranlar alıyorlar. Bu alanlarda kullanılan LED ekranlar çok etkili bir reklam alanına dönüşebiliyor.
İstenen Her Boyutta LED Ekran Siparişini Verin
İç mimarinizi kusursuz bir hale getirmek için kişiye özel üretimin söz konusu olduğu LED ekranları tercih etmeniz gerekli. Dilediğiniz alan için siparişlerinizi vererek harika bir ortam hazırlamanız mümkün olacak.