İç çamaşırı giymek hayatımızın ayrılmaz bir parçası olsa da, aslında bunun vücudumuza pek çok zararı var.

Çoğumuz için iç çamaşırı giymek neredeyse nefes almaya benzer bir rutindir ve onlarsız dolaşma düşüncesi bile tuhaf görünebilir. Ancak iç çamaşırı giymemenin aslında vücuda pek çok faydası bulunuyor. En azından yatarken iç çamaşırını çıkarmak bile sağlığınızı iyileştirebiliyor. İç çamaşırı giymeyi bıraktığınızda vücudunuza ne olur?

1. Reflü sorunu yaşama ihtimaliniz azalır





İç çamaşırı gibi sıkı giysiler midenizde baskı oluşturabilir. Bu da mide asidinizin yemek borunuzdan yukarı çıkmasına yani reflüye neden olur. Reflü son derece rahatsız edici bir hastalıktır. Bu sağlık sorunu 20-30 yaş arası yetişkinler arasında yaygın olsa da, iç çamaşırlarınızdan kurtulmak reflü riskini azaltabilir.

2. Genital problemlerle karşılaşma riskiniz azalır



Kadınların en sık karşılaştıkları bakteri enfeksiyonlarından biri candida yani mantar enfeksiyonu. Bu bakteri kadınların yüzde 20’sinde bulunabiliyor. Bazıları hiçbir zaman herhangi bir belirti yaşamasa da, komplikasyonlar ortaya çıkarsa bu enfeksiyon yayılabiliyor. Öte yandan enfeksyinonun en bilinen nedeni çamaşırın ıslak kalması. Pamuklu iç çamaşırları nemi tuttuğu için bakterilerin büyümesine olanak tanıyor. Bu nedenle iç çamaşırı giymemek genital problemler yaşama riskinizi azaltabilir.

3. Alerji gibi durumlarla daha az karşılaşırsınız



Külot dahil olmak üzere birçok giysi; yapay kumaşlar, renklendiriciler ve kimyasallar içerdiği için kolayca alerjik tepkiye neden olabilir. Bu reaksiyon kendini tahriş, kabarcıklar, kızarıklıklar ve şişlikler olarak gösterebiliyor. Eğer hassas bir cildiniz varsa, alerjik enfeksiyonlardan kaçınmak için doğal kumaşlardan yapılma çamaşır giymeli ya da hiç çamaşır giymemelisiniz.

4. Gece yatmadan önce çamaşırınızı çıkarırsanız genital bölgeniz nefes alabilir



İç çamaşırınızı yatmadan hemen önce çıkarmak, cinsel organlarınızın hava almasını sağlar. Bu da pek çok bakterinin oluşumunu ve kötü kokuyu önler. Kadın doğum uzmanı Alyse Kelly-Jones’a göre vajinanızın bazen temiz havaya ihtiyacı vardır. Öte yandan iç çamaşırınız olmadan uyumak vücudunuzun da daha rahat olmasını sağlar.

5. Kan dolaşımınız hızlanır





İç çamaşırı giymeyi bırakırsanız, sadece daha rahat olmakla kalmaz, aynı zamanda kan dolaşımınızı da hızlandırabilirsiniz. Özellikle daha ince bir görünüm için sıkı iç çamaşırları giyiyorsanız, bu kan dolaşımınızı yavaşlatır ve selülit görünümünü artırır. Kadın sağlığı uzmanı Dr. Donnica Moore; “Eğer iç çamaşırınız gerçekten sıkıysa, sinir sıkışmanız olabilir ve dolaşımınız azalabilir” dedi