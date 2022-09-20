Hayat kalitesini yükselten önemli tavsiyeler

İşe giderken yanınızda meyve götürmek, kaba insanlara nazik davranmak veya asansör yerine merdivenleri tercih etmek... Çok az çabayla hayat kalitenizi yükseltmek ve daha iyi bir yaşam sürdürmek mümkün. İşte hayatınızı olumlu yönde geliştirmenizi sağlayacak ipuçları...

1. Pazartesi akşamı egzersiz yapın

Pazartesi sendromuna en iyi gelen şey şüphesiz hem zihninizi hem de bedenizi rahatlatacak bir egzersiz.

2. İşe meyve götürün

Öğle yemeğinden mesai bitimine kadar mutlaka acıkacaksınız. Sağlıksız atıştırmalıklar yerine evden getirdiğiniz meyveyi yiyin.



3. Satın almadan önce 72 saat bekleyin

Bir şey hoşunuza gitti ama alıp almama konusunda emin değilsiniz. 72 saat karar vermek için iyi bir süre.

4. Ses kaydı yolla

Mesaj yazmak yerine ses kaydı yollamayı deneyin. Daha kişişel ve samimi olacaktır.



5. Bıçaklarınızı bileyin

Bıçaklarınızı keskinleştirmek gibi basit bir işlem hayatınızı düşündüğünüzden daha fazla kolaylaştırabilir.



6. Işık ayarını yapın

Evinizdeki ışıkların rengini ve sayısını gözden geçirin. Işıkların enerjiniz üzerinde büyük bir etkisi var.

7. Çizimleri göz önünde tutun

Eğer çocuğunuz varsa çizdikleri resimleri saklayın, en güzellerini de çerçeveletin.



8. Her gün 10 dakika

Yapmaktan gerçekten zevk aldığınız bir şeye günde 10 dakika ayırın. Bu kısa süre bile iyi hissetmenizi sağlayacaktır.



9. Anahtarlarını aynı yere koyun

Her gün aynı şeyleri yapmak kimi zaman sizi daha güvenli hissettirebilir.

10. Kendi şakalarınıza gülün

Esprilerinizle hep başkalarını güldürmek zorunda değilsiniz, bazen yalnızca kendiniz için şaka yapın.



11. Merdivenleri tercih edin.

Evet çok klişe gelebilir ama asansör yerine merdivenleri tercih etmek size çok iyi gelecek.



12. Treni kaçırmaktan korkmayın

Bineceğiniz ulaşım aracını kaçırmaktan korkmayın, kaybettiğiniz fırsatlar, yeni bir fırsatın doğmasına sebep olabilir.

13. Et tüketimine dikkat

Sağlığınız için kırmızı eti haftada maksimum bir kere yemeye çalışın.



14. Telefonu bırakın

Yürüyüşe çıkarken ve bir işinizi halletmek için dışarı çıktığınızda yanınıza telefon almayın.



15. Esnemek şart

Sabahları uyandığınız gibi esneme hareketleri yapın, mümkünse akşam da yapın.

16. Soru sorun ve cevapları dinleyin

Sorgulamayı kendinize görev haline getirin ama sırf sormak için sormayın. Verilen cevapları önemseyin.



17. Doğayla bütünleşin

Hava soğuk bile olsa ayakkabılarınızı çıkarın ve doğayı hissedin.

18. Telefonu uzaklaştırın

Telefonunuzu uyuduğunuz odadan uzak tutun ve alarm kurabileceğiniz saatlerden alın.



19. Bitki satın alın

Çevrenizi bitkilerle donatın. İyi bakamayacağınızı düşünüyorsanız sahtesini alın!

20. Önce eskileri değerlendirin

Ayakkabılarınız mı eskidi? Yenisini almak yerine tamir ettirmeyi veya yeni bağcıklarla kullanmayı deneyin.



21. Beğendiyseniz yedekleyin

Eğer çok hoşunuza giden ve giyeceğinize emin olduğunuz bir kıyafet varsa, üç tane alın.

22. Teşekkürü atlamayın

Hoş bir hareket veya iyilik karşısında teşekkür etmeyi ihmal etmeyin, gerekirse mesaj atın.



23. Kulaklıklarınızı çıkarın

Yürürken kulaklıklarınızı çıkarın ve dünyayı dinleyin.

24. Kıyafetlerinizi tamir etmeyi öğrenin

Acil durumlar için basit tamir yöntemlerini öğrenin.



25. Arkadaşınızı arayın

Durup dururken bir arkadaşınızı arayın. Hiç görüşmediğiniz veya her gün konuştuğunuz biri bile olabilir.