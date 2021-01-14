Güvenle kullanabileceğiniz 11 alternatif Mesajlaşma Uygulaması

1. BiP

WhatsApp’a alternatif sohbet uygulamaları denildiği zaman hemen akla gelen BiP, Turkcell tarafından geliştirilen yerli bir sohbet uygulamasıdır. BiP, kullanıcılarına güvenli, hızlı ve kaliteli bir hizmet sunuyor. BiP uygulamasını kullanan kullanıcılar, konum paylaşma, mesajlaşma, görüntülü konuşma, grup sohbeti, caps yaratma ve para transferi gibi çeşitli özelliklerden faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar, uygulamada bulunan özellik ile yabancı dilleri anında çevirebiliyor. Ayrıca yerli sohbet uygulaması tüm operatörler tarafından kullanılabiliyor.

2. WeChat

WhatsApp’a alternatif sohbet uygulamaları arasında yer alan WeChat, Çin menşeili bir uygulama olarak ön plana çıkıyor. Oldukça popüler bir uygulama olan WeChat, kendi içinde tıpkı WhatsApp gibi görüntülü ve sesli arama, mesajlaşma, konum ve dosya paylaşma gibi pek çok özellik barındırıyor. Bu nedenle WhatsApp’a karşı güçlü bir alternatif olarak görülüyor.

3. Signal

Sohbet uygulaması Signal, güvenlik konusunda etkili olduğu için WhatsApp’a alternatif sohbet uygulamaları arasında yer alıyor. Ücretsiz ve açık kaynaklı olan uygulama, uçtan uca şifreleme kullanarak kullanıcılarının güvenliğini sağlıyor. Uygulamayı kullanan kullanıcılar, başta mesajlaşma ve sesli arama olmak üzere birçok özellikten faydalanabiliyor. Ayrıca uygulama masaüstü olarak da kullanılabiliyor. Şunu da belirtmeliyiz ki Signal, pek çok güvenlik uzmanı tarafından tavsiye edilen bir uygulamadır.

4. Dedi

Dedi, uçtan uca korumalı olan güvenli bir haberleşme uygulamasıdır. Uygulama içindeki veriler hiçbir yerde saklamadığı için herhangi bir güvenlik sorunu teşkil etmez. Ayrıca yerli bir uygulama olması onu WhatsApp’a alternatif olan sohbet uygulamaları arasında öne çıkarıyor. Dedi uygulaması ile dilediğiniz gibi sesli ve görüntülü arama, sesli mesajlaşma, grup sohbeti ve konum paylaşımı yapabilirsiniz.

5. Telegram

Telegram, WhatsApp’ın yeni sözleşmesi çıktıktan sonra WhatsApp’a alternatif sohbet uygulamaları arasında en çok tercih edilen uygulama oldu. Açık kaynak kodlu ve Bulut tabanlı olan uygulama, mobil, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarda kullanılabiliyor. Ayrıca Rus yapımı uygulama, sesli arama, mesajlaşma ve belge gönderimi gibi birçok özellik sunuyor.

6. Wire

Sohbet uygulaması Wire, telefon numarası verilmeden kullanılabildiği için çok tercih ediliyor. Uygulamayı kullanmak isteyen kişilerin telefon numarası yerine sadece e-posta adreslerini vermeleri gerekiyor. Uçtan uca şifreleme özelliği bulunan Wire’da her sohbet uygulamasında olduğu gibi sesli arama, mesajlaşma gibi birçok özellik mevcut. Wire ayrıca, Android, iOS, macOS ve masaüstünde kullanılabiliyor.

7. Viber

En iyi sohbet uygulamaları arasında yer alan Viber, yurtdışında çok kullanılıyor. Oldukça yaygın olan uygulama, WhatsApp’ta bulunan özelliklerin hepsini kendi içinde barındırıyor. Ayrıca uygulama içindeki “Gizli Sohbet” adlı özellik ile sohbetler gizlenebiliyor.

8. Kontalk

Kontalk, oldukça güvenli bir uygulama olduğu için WhatsApp’a alternatif sohbet uygulamaları arasında kendine yer buluyor. Ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir uygulama olan Kontalk, maliyeti kendi aralarında bölüşen bir grup gönüllü tarafından

9. Threema

Threema’nın WhatsApp’a alternatif sohbet uygulamaları arasında bulunmasının sebebi, mükemmel bir güvenlik ve gizlilik sunmasıdır. Bu sohbet uygulaması ile insanlara ulaşmak için telefon numarası yerine 8 haneden oluşan Threema kimliği kullanırsınız. Threema ile gönderdiğiniz mesajlar iletildikten sonra silinir ve kişi listeleriniz uygulamada değil, telefonunuzda saklanır. Üst seviye güvenlik sunan sohbet uygulamasında sesli arama, mesajlaşma ve grup sohbetleri gibi birçok özellik bulunur. Ayrıca tarayıcı üzerinden de güvenli bir şekilde kullanılabilir.

10. Skype

Genellikle görüntülü sohbet etmek için kullanılan Skype, koronavirüs çıktıktan sonra öncekine göre daha fazla kullanılır oldu. Bir de WhatsApp’ın yeni kullanıcı sözleşmesi gündem olunca Skype’a geçen kullanıcı sayısı bir hayli arttı. WhatsApp’a alternatif sohbet uygulamaları arasında bulunan Skype, sadece görüntülü arama için değil, mesajlaşma uygulaması olarak da tercih ediliyor. Ayrıca her cihazda ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor.

11. Line

2011 yılında çıkan ve iyi bir kullanıcı sayısına sahip olan Line, WhatsApp’a alternatif sohbet uygulamaları arayan kişiler tarafından çok tercih ediliyor. Ücretsiz bir şekilde kullanılabilen Line’da mesajlaşmanın yanı sıra dilediğiniz şekilde sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz. Ayrıca oyun, müzik ve eğlenceli sticker’lar gibi pek çok özellikten de faydalanabilirsiniz.