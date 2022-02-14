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Gün sevgililerin

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Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü

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Gün sevgililerin

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Dünya’da ve ülkemizde sevgililerin birbirlerine karşı duydukları aşkı ve sevgiyi hediyelerle ortaya koyduğu bir gün olarak kutlanıyor.
Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.
Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmekte. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmakta.
Öte yandan her yıl Sevgililer Günü’nde çiçek satışı patlaması yaşayan çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel hazırlık yaptı.
 
 
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