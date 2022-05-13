Gönyeli, muhteşem bir yaşam alanına kavuşacak

Gönyeli, dünyanın en ünlü parklarını arattırmayacak olan Kent Park’a kavuşmak için gün sayıyor. Gönyeli Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan ve maliyeti 20-25 milyon TL’yi bulacak olan Kent Park, ülkenin en büyük parkı olma özelliği taşıyacak ve Gönyeli’ye muhteşem bir yaşam alanı sunacak

Kent Park’ta dün fidan dikimi etkinliği yapıldı. Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, insana yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını ve Gönyeli Kent Park projesinin kentin imajını yükselteceğini vurguladıGönyeli, ülkenin en büyük parkına kavuşmak için gün sayıyor. Gönyeli Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla Gönyeli İlkokulu’nun batısındayapımı devam eden Gönyeli Kent Park, Gönyeli’ye yeni bir yaşam alanı sunacak.20-25 milyon TL’ye mal olacak park içerisinde 600 kişi kapasiteli amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, gençlik parkuru, çocuk oyun alanları yanında yüzlerce ağaç yer alacak.Yıl sonu bitmeden hizmete girecek olan Gönyeli Kent Park üç bölümden oluşacak.Buna göre birinci bölümde giriş alanı ile birlikte AMFİ TİYATRO, ıslak kuru fıskiyeler, oturma grubu ve çocuk oyun alanı yer alacak.İkinci bölüm özellikle genç ve ergenler için kaykay, bisiklet parkuru ve açık hava spor aletlerinden oluşacak.Üçüncü bölümde ise ormanlık alan içerisine yayılmış bisiklet ve yürüyüş yolu ile kafeler yer alacak.Gönyeli Belediyesi, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ve Dış Basın Birliği üyesi gazetecilerin katılımıyla Gönyeli Kent Park’ta fidan dikme etkinliği düzenlediGönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli etkinlikte yaptığı konuşmada, “Verdiğimiz sözün arkasındayız. Kent Park önce bu kente ve bu ülkeye kazandırılacaktır” dedi.Etkinlikte, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğrencilerinin müzik dinletisi ve Gönyeli İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin gösterisi de yer aldı.Gösterilerin ardından basın mensuplarıyla birlikte fidan dikimi yapıldı. Etkinlikte 210 fidan dikildi.Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli etkinlikte yaptığı konuşmada, Gönyeli’yi ileriye taşımaya çalıştıklarını belirtti. Köyden kente dönüşüm dönemi yaşandığını ifade eden Benli, çok zor ve uzun çalışmalar yaptıklarını anlattı.Bu aşamanın geride kalmasının ardından daha yüksek yaşamı ve daha iyi yaşanan bir kenti hedeflediklerini dile getiren Benli, bunun adına ‘yüksek yaşam standartlı kent’ dediklerini söyledi. Bununla birlikte yeni hedeflerin karşılarına çıktığını ifade eden Ahmet Benli, hizmet kalitesinin ileriye götürülmesinin önemini vurguladı.8 yıl önce, “Afganistan’da da temizlik vardır, Paris’te de…” dediğini hatırlatan Benli, şöyle devam etti“ ‘Gönyeli’nin temizliği Paris’teki gibi olacak’ dedim. Yani daha ileri hizmet, daha çağdaş, daha iyi yaşayan ülkeler gibi… Paris’i gittim gördüm kısmet oldu. Paris bizden daha temiz değil.”İnsana yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Benli, “Gençlik Festivali”, “Bisikletli Kent” gibi sosyal projeleri öne çıkardıklarını söyledi. Ancak bunların en önemlilerinden bir tanesinin de çevreyle ilgili yatırımlar olduğunu vurgulayan Benli, çevrenin çok geniş bir kavram olduğuna dikkat çekti.“Gönyeli Kent Park” projesiyle ülkenin en önde gelen kent parkının hedeflendiğini ifade eden Benli, Gönyeli’nin 47 tane düzenlenmiş park alanı olduğunu söyledi.“Gönyeli Kent Park” projesinin kentin imajını yükselteceğini belirten Benli, tanıtımında 11.6 Milyon TL öz kaynakla yapılacağını duyurdukları projenin, KDV’lerle yaklaşık 13 Milyon TL gibi görünen bütçesinin, ülkenin içinde bulunduğu döviz sıkıntısından dolayı artık 20-25 Milyon TL noktasına geldiğini kaydetti.Bir takım sıkıntılar yaşandığını ve gecikmeler olduğunu dile getiren Benli, ülkenin içinde bulunduğu zor durumun Gönyeli Belediyesi’ni geciktirdiğini fakat hedeflerinden saptırmadığını belirtti. Benli, “Verdiğimiz sözün arkasındayız. Kent Park önce bu kente ve bu ülkeye kazandırılacaktır” diye konuştu.Projenin geldiği aşamadan da bahseden Benli, elektrikle ilgili altyapının tamamlanma noktasında olduğunu, sulama altyapıları, yağmur suyu altyapısının, 200 metrekarelik yürüyüş parkurunun tamamlandığını, çevre duvarlarının yapım çalışmasının devam ettiğini, cadde boyunca yer alacak 39 özel aydınlatma direğinin imalatının tamamlanma noktasında olduğunu belirtti. Benli, bazı ihale süreçlerinin devam ettiğini de anlattı.