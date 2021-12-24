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Gök Olayları Fiziksel Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor?

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Konu gök olayları olduğunda Merkür retrosunu duymayanımız yok! Peki bu retrolar ve tutulmalar fiziksel sağlığımızı nasıl etkiliyor?

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Gök Olayları Fiziksel Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor?
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Merkür retrosu, son zamanların en çok merak edilen gök olaylarından biri olmaya devam ediyor. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, başına gelen talihsiz olaylardan retroları ve tutulmaları sorumlu tutuyor. Merkür retrosu Merkür’ün yılda üç veya dört kez gerilemesi anlamına geliyor. Bu yörünge gerilemesi Merkür’ün temsil ettiği zekayı ve iletişimi etkiliyor. Peki ruh halimizi önemli ölçüde etkilediği iddia edilen bu gök olayları fiziksel sağlımızı nasıl etkiliyor? Gök olaylarının fiziksel sağlığımız üzerindeki etkilerini sizler için araştırdık ve yazdık. Eğer siz de önümüzdeki retro dönemlerine hazırlıklı bir şekilde girmek istiyorsanız doğru yerdesiniz!

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