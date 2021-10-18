Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu

Çocukluğumuzda oynadığımız çocuk oyunlarından bazılarını bir araya getirdik.

Muhtemelen Netflix’in son zamanlarda popüler olan dizisi Squid Game’i izlemişsinizdir. Orada oynanılan çocuk oyunlarını görünce çocukken oynadığı oyunlar aklına gelmeyen yoktur. Günümüz çocukları bu çocuk oyunlarını hiç denilecek kadar az oynasa da, Z kuşağından önceki nesiller bu oyunları oynamaya doyamazdı. Bu nedenle çocukluğumuza geri dönüp o keyifli anları tekrar hatırlamak için bazı çocuk oyunlarını bir araya getirdik. İşte geçmişte oynanan çocuk oyunları.

1. İstop

Bu oyunda bir ebe seçildikten sonra oyuncular daire oluşturur. Ebe olan kişi, oyunculardan birinin adını söyleyerek topu havaya atar. Adı söylenen oyuncu, topu yere düşmeden önce yakalamaya çalışır. Eğer topu yakalarsa başka birinin adını söyleyerek topu havaya atar. Topu havada tutamayan oyuncu, topu eline aldığında “istop” diye bağırır. Bu arada kaçışan oyuncular, “istop” dendiği zaman oldukları yerde durmak zorundadırlar. Bu andan itibaren ebe olan oyuncu, yerinde duran diğer oyunculardan birini topla vurmaya çalışır. Vurulan oyuncu 1 puan kaybeder. 3 kere vurulan oyuncuya ise bir isim takılır ve oyun o isimle devam eder.

2. Misket (Pirilli)

En popüler çocuk oyunları arasında yer alan misket, büyük küçük herkes tarafından oynanırdı. Misketle oynanan birçok farklı oyun vardı. Bunlardan en çok oynananları Üçgen, Çukur, Şap ve Tumba gibi oyunlardı. Ayrıca misketlerle ilgili birçok terim vardı. Örneğin atış yapılan miskete eldeş, kondik veya başlık denirdi.

3. Saklambaç

Çocuk oyunları denince hemen akla gelen saklambaç, dünyanın her yerinde oynanan bir oyundur. Ancak günümüzde eskisi kadar çok oynanmamaktadır. Saklambaç oyununa başlamadan önce bir ebe seçilir ve bir kale belirlenir. Ebe olan oyuncu kalede gözlerini kapatarak belirlenen sayıya kadar sayar. Sayma bitince “yanın yören, sağım solum sobe, saklanmayan ebe” veya “önüm arkam sobe, saklanmayan ebe” der ve gözlerini açar. Daha sonra ebe olan kişi, saklanan oyuncuları bulup sobelemeye çalışır. Ebe herkesi sobelerse içlerinden birini ebe olarak seçer ya da ilk sobelenen kişi ebe olur.

4. Birdirbir

Birdirbir oyununun pek çok varyantı vardır, ancak en popüler olanı şu şekildedir: Bir ebe seçildikten sonra oyuna başlanır. Ebe olan kişiyi belirlemek için birçok mini oyun oynanır. Daha sonra ebe olan kişi güvenli bir bölgede eğilir ve diğer oyuncular ebeden uzakta konumlanır. Oyuncular sırayla birdirbir tekerlemesinden kendi sıralarındaki dizeyi söyleyerek ebenin üzerinden atlar. Her oyuncu, yerde eğilen kişinin üzerinden atladıktan sonra eğilir ve bu, bir oyuncu atlamayı başaramayıncaya kadar devam eder. Atlamayı başaramayan oyuncu ebe olur.

5. Seksek

En sevilen çocuk oyunları arasında bulunan seksekin pek çok türü vardır. Oyuna başlamadan önce yere birbirlerini izleyen ve içinde numaralar olan kareler çizilmektedir. Oyunun bir türünde oyuncular, çizili alanların içine sırayla yassı bir taş ya da kiremit parçası atarlar. Eğer taş çizili alanların dışına çıkarsa taş atma sırası diğer oyuncuya geçer. Atış başarılıysa oyuncu tek ayağı üzerinde sekerken, taşı öbür ayağıyla iterek bütün boşluklardan geçirmeye çalışır. Eğer öbür ayağı yere değer ya da boşlukların arasındaki çizgilere basarsa yanar ve sırasını kaybeder.

Diğer bir seksek türünde ise taş atıldıktan sonra karelere isabet ederse, oyuncu taşın bulunduğu karenin üstünden atlar, dönüşte de çizgilere değmeden taşı geri alır. 4, 5, 7 ve 8 numaralı kareler yan yana oldukları için bu karelere taş gelince, yandaki kareye tek ayakla basılır. Eğer taş çizginin üzerine gelirse oyuncu taşı tekrar atar.

6. El kızartmaca (şap şap)

El kızartmaca, iki kişiyle oynanan bir refleks oyunudur. Oyuncular karşı karşıya geldikten sonra oyunculardan biri ellerini avuçları yukarı gelecek şekilde öne doğru uzatır. Diğeri ise ellerini avuçları aşağı gelecek şekilde arkadaşının ellerinin üzerine koyar. Daha sonra elleri altta olan oyuncu, diğer oyuncunun ellerinin üstüne hızlı bir şekilde vurmaya çalışır. Bu arada elleri üstte olan oyuncu, bu hamlelerden kaçmak için elinden geleni yapar. Alttaki oyuncu ıskaladığında ise oyuncular ellerinin yerlerini değiştirirler.

7. İp atlama

Çoğunlukla kız çocuklarının oynadığı çocuk oyunları arasında bulunan ip atlamanın da farklı türleri vardır. Oyunun bir türünde iki kişi karşılıklı olarak ipi çevirir ve diğer oyuncular sırayla ipten atlamaya çalışırlar. Diğer bir ip atlama türü ise iki takımla oynanmaktadır. Bir takımdaki iki oyuncu karşılıklı olarak dururlar ve ipi bacaklarında gerdirirler. Daha sonra diğer takımın oyuncuları iplerin üzerine atlarlar.

8. Üç taş

Üç taş herhangi bir yerde oynanabilen bir oyundur. Mesela biz bir kağıtta oynadığımızı varsayalım. Öncelikle kağıda bir tane kare çizilir ve kare 4 eşit parçaya bölünür. Daha sonra karelerin çizgilerinin kesiştikleri noktalara daireler çizilir, ardından kağıttan veya kartondan altı tane daire kesilir ve bunlardan üçü bir renge, diğer üçü ise farklı bir renge boyanır ya da bunun için tavla pulları kullanılabilir. Üç taşta oyuncuların amacı ellerindeki taşları (tavla pulu veya kağıttan kesilen dairede olur) kullanarak dikey, yatay ya da çapraz üçlü sıralar oluşturmaya çalışırlar. Üçlü sıra oluşturan oyuncu bir puan kazanır.

9. Yakartop

Yakartop, bir takım oyunudur ve takımlar en az ikişer kişiden oluşur; ancak yeterli oyuncu olmadığında üç kişi arasında takımsız olarak da oynanabilmektedir. Oyundaki bir takım atıcı, diğer takım ise kaçıcı olur. Atıcı takımın oyuncuları, iki farklı yerde konumlanır ve ortalarında kaçıcı takım oyuncuları bulunur. Atıcı takımın oyuncularının amacı, kaçıcı takımın oyuncularını elleriyle attıkları topla vurmaktır. Vurulan kişi oyun dışı kalır. Eğer atıcılar diğer takımın tüm elemanlarını vururlarsa kaçıcı olurlar ve oyun yeniden başlar.

10. Körebe

Çocuk oyunları arasında bulunan körebe, dünya genelinde oynanan bir oyundur. Körebe olan oyuncunun gözleri mendil veya eşarp gibi bir malzemeyle bağlanır ve ebe etrafını göremez hale getirilir. Diğer oyuncular körebenin etrafında dolaşıp ona dokunurlar. Bu arada körebe onları yakalamaya çalışır. Körebe gözleri kapalı şekilde birini yakalarsa o ebe olur ve oyun bu şekilde devam eder.