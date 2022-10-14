Gamze Efe’ye görkemli doğum günü kutlaması

Veranda Restoran, geçtiğimiz akşam görkemli bir doğum günü partisine ev sahipliği yaptı.Girne Merit Liman Otel& Casino’nun başarılı Halkla İlişkiler görevlisi Gamze Efe, yeni yaşını Veranda’da muhteşem bir organizasyonla kutladı.Şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çeken Gamze Efe’yi bu özel gecede sevenleri yalnız bırakmadı.Gamze Efe’nin doğum gününe özel olarak hazırlanan büyüleyici bir Limuzin araç eşliğinde partiye katılan seçkin davetliler, gece boyunca coşkulu saatler geçirdi.Birbirinden özel sürprizlerin yaşandığı gece, baştan sona renkli görüntülere sahne olurken, müzik eşliğinde geç saatlere kadar süren doğum günü partisinde eğlence bir an olsun eksik olmadı.Doğum günü pastasını üfleyen ve hediye yağmuruna tutulan Gamze Efe, mutlulukların en büyüğünü yaşarken, yeni bir yaşa girmenin sevinciyle mutlulukların en büyüğünü yaşadı.