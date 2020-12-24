Fazla Kullanıldığında Yarardan Çok Zarar Veren 8 Doğal Ürün

Doğal deyip geçmemek lazım! Fazla kullanıldığında yarardan çok zarar veren, son zamanların en popüler doğal ürünlerini sizler için araştırdık ve derledik...

Doğal kozmetikler, son yıllarda hiç olmadığı kadar popülerler. Haliyle pek çok insan da kimyasal içerikli kozmetikler yerine tercihini gül suyu, elma sirkesi ya da çay ağacı yağı gibi doğal ürünlerden yana kullanıyor. Bu ürünleri günlük cilt bakım rutinlerine ekliyor ve sık sık kullanıyorlar. Peki tüm bu doğal ürünlerin yararları ve zararlı hakkında ne kadar bilgiliyiz? Fazla kullanıldığında yarardan çok zarar veren doğal ürünleri sizler için araştırdık ve derledik. İşte kararında kullanmanız gereken 8 doğal ürün…

1. Hindistan cevizi yağı



Son zamanların en popüler doğal ürünleri arasında olan Hindistan cevizi yağı, özellikle saçı nemlendirmek için tercih ediliyor. Ancak gözeneksiz bir saç yapısına sahipseniz bu yağı sık sık kullanmak, gözenekleri tıkayabiliyor haliyle de saçınızın daha fazla kurumasına neden oluyor.

2. Elma sirkesi



Elma sirkesi, akne ve kepek gibi problemlerle mücadele etmek için kullanılan bir doğal ürün. Hatta deodorant olarak bile kullanılıyor. Ancak elma sirkesinin yüksek bir asiditeye sahip olduğunu unutmamalısınız. Eğer elma sirkesini direkt olarak cildinize uygularsanız bu durum tahrişe neden olabilir. Bu nedenle elma sirkesi kullanacağınız zaman suyla seyreltmekte fayda var.

3. Yumurta akı



Yumurta akı da gözenek problemleriyle mücadele etmek için tercih edilen bir başka ürün. Ancak yumurta akının oldukça zararlı bir bakteri olan salmonella içerdiğini unutmamalısınız. Bu nedenle yumurta akını yüzünüze, özellikle de ağzınıza yakın bölgelere uygulamamakta fayda var.

4. Tarçın



Akne ve sivilce gibi cilt problemleriyle mücadele etmek için tercih edilen tarçın, son zamanların en popüler doğal ürünleri arasında gösteriliyor. Ancak tarçının da yukarıda listelediğimiz diğer doğal ürünler gibi tahriş edici özelliği bulunuyor. Bu nedenle maskelerinize, kremlerinize ya da peelinglerinize tarçın eklemeden önce bir kez daha düşünmenizi öneriyoruz.

5. Şeker



Özellikle peeling için kullanılan toz şeker, doğru bir şekilde uygulanmadığında faydadan çok zarar veriyor. Özellikle hassas bir cilde sahip kişilerin şekerli peelinglerden uzak durması gerekiyor. Aksi takdirde cildinizde ufak çizikler oluşabilir.

6. Limon



Son zamanlarda cilt bakım rutinlerine eklenen bir diğer ürün de limon. C vitamini serumlarının yükselişe geçmesiyle birlikte popülerleşen limonun yararından çok zararı bulunuyor. Yüksek asiditeye sahip olan bu gıda, hiperpigmentasyon ve tahriş gibi sorunlara yol açabiliyor.

7. Yulaf



Kaşınan bölgelere uygulanması önerilen yulaf, sanılanın aksine atopik dermatite yol açabiliyor. Yani halihazırda kaşınan bölgenin daha çok kaşınmasına neden oluyor.

8. Karbonat



Kan dolaşımını hızlandırmak ve vücudu rahatlatmak için tercih edilen karbonat, alkali bir madde olduğu için cildin pH seviyesini etkileyebiliyor. Bu da tahmin edebileceğiniz üzere tahrişe yol açıyor.