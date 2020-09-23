Evdeki bitkilerimizi nasıl sulamalıyız?

Ev bitkilerini sevmek için sayısız neden bulabiliriz. Bulunduğumuz ortamın havasını temizlemeleri ve stresi azaltmaları, odaklanmayı ve yaratıcılığı artırmaları, dış mekân hissiyatını hayatımıza katmaları; aklımıza ilk gelen olumlu etkileri.

Ancak bir diğer taraftan, dışarıda ve tabiat anayla iç içe yaşamak için tasarlandıkları düşünülürse, bitkilerimize eğer iç alanda bakıyorsak, onlara iyi davranmaya özen göstermeliyiz. Bu iyi bakma kısmında ise en çok karıştırdığımız ve nasıl yapacağımızı bilemediğimiz konulardan biri de sulamak.

Vermont Üniversitesi’nde bahçecilik profesörü olan Dr. Leonard Perry, sulamanın ve çoğunlukla fazla sulamanın, evde yaşayanların çoğunun yanlış düşündüğü yer olduğunu belirtiyor. Neyse ki, çevresel faktörleri ve bireysel bitkinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğunuzda, gerçekten zor ve ayı keşfetmek gibi bir konu olmadığını ifade ediyor.

Konuyla alakalı kilit noktayı tek bir cümle ile açıklıyor. Her bitkinin farklı bir sulama ihtiyacı var. Ve sadece türlerden türlere değil, aynı zamanda bir bitkinin saksı ve saksı ortamına, evdeki konumuna, hava durumuna, mevsime bağlı olarak bu ihtiyaç değişebiliyor. Fakat bir bitkinin ve toprağın nasıl okunacağını bildiğiniz zaman, ki o kadar da zor değil, sulama sanatında ustalaşabilirsiniz. İşte bilmeniz gerekenler.





Neden tek bir sulama biçimi bütün bitkilere uymuyor?

Bazı bitkiler su konusunda çok isteklidir, bazıları haftalarca suya ihtiyaç duymaz, çoğu bu iki durumun arasında bir yerde kendini konumlandırıyor. Bu nedenle biraz araştırma yapmak ve her bir özel türün su spektrumunda nerede bulunduğunu görmek iyi olabilir.

Bitkinin su isteme miktarına sebep olan değişkenler:

Saksı ortamı (nem veya kuruluğa sebep olabilir)

Işığa maruz kalma

Sıcaklık

Nem

Büyüme aşamasına karşı hareketsiz aşama (çoğu bitki ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla büyür ve daha sonra daha fazla su ister)

Asılı durmak ve sabit durmak (asılı bitkiler daha çabuk kurur)

Bir bitki sulamaya ihtiyacı olduğunda bunu nasıl ifade eder?

Çoğu bitkiye toprak dokunuşta kuru hissettiğinde su vermelisiniz. Ne kadar kuru olduğunu görmek için parmağınızı hafifçe toprağın içine 1-2 santim daldırabilirsiniz. Ayrıca toprağın ne kadar ıslak olduğunu ölçmek için saksıdaki bir bitkiyi kaldırabilir (ya da eğer büyükse saksıyı eğebilir ya da sallayabilirsiniz). Sudan hemen sonra ağırlığına dair bir fikir edinirseniz, kuruduğu zamanla karşılaştırmak için temel bir ağırlığa sahip olabilirsiniz. Toprak kuru ve yapraklar soluyorsa, bitki susamış olabilir. Ancak yaprakları solma, dökülme ve sararma çok fazla su verdiğiniz anlamına gelebilir.

Ne zaman su vermeliyiz?

En basit ifadeyle, bir evin bitkisinin ihtiyaçlarına ve büyüme şekillerine göre su vermelisiniz.

Bitkilerin çoğu ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla su ve sonbahar ve kış aylarında uyku dönemlerinde daha az su isteyecektir.

Bir bitkinin susuzluğunu etkileyen değişkenler sürekli değiştiğinden, sabit bir programa uymamak en iyisidir. Perry’nin belirttiği gibi, “Sabit bir zamanlamada sulama, bitkilerin yılın bir zamanında fazla sulanması, ancak diğer zamanların altında sulanması” anlamına gelebilir.

Soğuk yapraklar hastalık ve mantarları davet edebildiğinden, suya en uygun zaman sabah olup bitkiye kuruması için zaman sağlar. Çok fazla ışığa alışmış olan pencerelerdeki bitkiler için, yaprakları normal oranda kurumayacağından bulutlu günlerde aşırı sulamamaya dikkat edin.

Ne tür su kullanmalıyız?

Ilık. Tıpkı buz gibi bir duştan hoşlanmadığınız gibi, bitkileriniz de bizimle aynı hissi paylaşıyor. Doğrudan musluktan gelen soğuk su kökleri şok edebilir. Sulama bittiğinde sulama kabını doldurabilirsiniz. Böylece, tekrar su vereceğinizde su oda sıcaklığında bitkinizi bekliyor olacak.

Ne şekilde su vermeliyiz?

Uzun bir ağzı olan bir sulama kabı, toprağın etrafına suyu yönlendirmek için en iyi kontrolü sağlarken, yaprakları ıslatmaktan kaçınır. Islanan yaprakların mantarlara bitkilere yerleşmek için davetiye çıkartacağını unutmayın.

Alttan sulama ne şekilde yapılır?

Alttaki sulama, bir bitkinin üst yerine alttan su çekmesi anlamına gelir. Bitkilere yapraklarını kazmadan yeterli miktarda su vermek için harika bir yoldur. Tabanın yakınındaki bu önemli köklerin, sulanırken daha da zorlaşacak kadar içmeye yetmesini sağlar.

Dipten sulamayla ilgili bitkilerin tek sorunu, üst sulamanın yaptığı gibi topraktaki fazla tuzları gidermemesidir. Kolay çözüm sunmak gerekirse, dip sulamayı ayda bir kez yapın.

Ne kadar su kullanılmalı?

Bazı bitkiler doğal olarak kaktüsler, sulu meyveler ve kalın yaprakları olan bitkiler gibi daha az su isteyebilir. Geri kalanların çoğu suyu çok sever. Ve unutmayın, genellikle su istediklerinde tek bir yudum istemezler. Saksı ortamı gerçekten kuruysa, suyu emmek daha uzun bir zaman alabiliyor. Bu yüzden su alttan şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde akarsa, muhtemelen tam içinden geçiyordur. Bu durumda, toprağın onu emmesini sağlamak için bitkiye uzun, yavaş bir su keyfi yaşatabilirsiniz.

Kritik nokta bitkiyi tanımak ve onu anlamaya çalışmak. Bir kez onu dinlemeye başladığınızda gerçekten değişikliği fark edeceksiniz.