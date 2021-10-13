Evde Bile Yalın Ayak Gezmemeniz İçin 5 Neden

Eve gelir gelmez çoraplarını çıkaranlar buraya! Yoğun bir günün ardından çoraplarınızı çıkarıp uzanmak kadar keyiflisi yok. Evde ayakkabı giymek kültürümüzde pek de yaygın bir şey değil, zira pek çoğumuz eve girdiğimizde çoraplarımıza kadar çıkarmayı tercih ediyoruz. Ancak uzmanlar, evde bile olsa yalın ayak gezilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Çorap ya da terlik olmadan sert zeminlerde gezinmek, ayaklarımıza sandığımızdan çok daha fazla zarar veriyor. Çıplak ayak gezmenin zararlarını sizler için araştırdık ve yazdık.



İşte evde bile yalın ayak gezmemeniz için 5 neden…

1. Çorapsız gezdiğinizde ayaklarınız daha fazla bakteriye maruz kalır

Yerleri yeni temizlemiş olsanız bile bu tamamen bakterilerden arındığı anlamına gelmez. Zemin temiz gözükse de birçok bakteri ve mantar içerir. Çıplak ayakla dolaştığınız takdirde ayak derinizi enfekte edebilcek birçok mikroorganizmaya maruz kalırsınız. Bu da ayak tırnaklarınızın enfekte olmasına, sararmasına ve kırılmasına neden olabilir.

2. Sert yüzeyler ayaklarınıza zarar verir

Arada bir çimlerin üzerinde çıplak ayak yürümek kadar güzeli yok! Tabii sert zeminler için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Yumuşak yüzeyler, ayaklarınızın doğal olarak batmasını sağlayarak ayaklarınızın içini destekler. Ancak çoğu zemin gereğinden fazla serttir ve ayakkabısız yürümek ayaklarınızda ağrıya ve acıya neden olabilir.

3. Yalın ayak gezmek yaralanmalara neden olabilir

Uzun bir iş gününden sonra çoraplarınızı çıkarıp ayaklarınızı dinlendirmek kadar güzeli yok! Ancak yapılan araştırmalar, çıplak ayak gezmenin kas çekilmelerine ve yaralanmalara neden olabileceğini doğruluyor.

4. Beliniz incinebilir

Siz de yalın ayak gezdikten sonra ayaklarınızın ağrıdığını hissediyor musunuz? Sert yüzeylerde çıplak ayak yürümek, ayaklarınızın arasında eşit olmayan bir ağırlık dağılımına neden olur. Bu dengesizlik, mevcut ayak deformasyonlarını kötüleştirebilir, hatta vücudunuzun üst kısmını etkileyerek dizlerinizin ve sırtınızın ağrımasına neden olabilir.

5. Sanılanın aksine yalın ayak gezmek, ayak kokusuna neden olabilir

Bacaklarınızı ve sırtınızı incitmenizin yanı sıra çıplak ayak gezmek, ayak kokusuna da neden olabilir. Çıplak ayak gezdiğimizde ayağımız birçok bakteriye açık hale gelir. Haliyle ayak kokusuna neden olan bu bakterilerle kolayca temas ederiz.