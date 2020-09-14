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Evcil Hayvan Sahiplendikten Sonra Hayatınızda Meydana Gelebilecek Masum Değişiklikler

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Evcil hayvan sahiplenmek, çocuk büyütmekten pek de farklı değil. İşte evcil hayvan sahiplendikten sonra hayatınızda meydana gelebilecek değişiklikler…

Evcil Hayvan Sahiplendikten Sonra Hayatınızda Meydana Gelebilecek Masum Değişiklikler

 

Evcil hayvan sahiplenmek, belki de hayatınızda alabileceğiniz en güzel kararlardan biri. Sahipsiz bir cana yuva olmak, onu beslemek ve büyütmek; yalnızca yaşayanların bilebileceği bir duygu. Size saf bir sevgiyle bağlanan bu minikler, kötü geçen günlerinizi bile güzelleştirse de tahmin edebileceğiniz üzere bol bol ilgi ve alaka istiyor. Bu konu üzerine düşünmeden hayvan sahiplenen birçok insan, işin sonunda pes ediyor ve savunmasız minikleri sokağa terk ediyor. Bir hayvana annelik ya da babalık etmek, dünyanın en güzel duygularından biri olsa da ne yazık ki sanıldığı kadar kolay değil. Tayvanlı artist John ise bu çok önemli konuya dikkat çekmek istemiş. İşte öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla hayvan sahiplendikten sonra hayatınızda yaşanabilecek değişimler…

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