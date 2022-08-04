Eski mezunlar 50 yıl sonra buluştu

İngiliz Koleji’nin 1972 yılında mezun olan sınıfı, 50’nci mezuniyet yılını kutladı
İngiliz Koleji’nden (şimdiki Türk Maarif Koleji) 1972 yılında mezun olan sınıf, 50’nci mezuniyet yılını kutladı.
Ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından gelerek Acapulco Otel’de düzenlenen yemekte buluşan mezunlar, yıllar sonra bir araya gelmenin heyecanını yaşadı.
Uzun yıllar sonra arkadaşları ile buluşmanın mutluluğunu yaşayan katılımcılar, neşeli saatler geçirdi.
Nostalji yolculuğunun yaşandığı etkinlikte yeniden öğrencilik günlerine dönerek eskiyi yad eden mezunlar, okuldaki anılarını tazeledi hem de bol bol hasret giderdi.
Şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlenen ve dans eden mezunlar, gecede hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.
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