Hatalı yapılan egzersiz hareketleri ciddi yaralanmalara neden olabiliyor. Bu listede en sık yapılan 7 hatayı ve bu hataları düzeltmek için uygulayabileceğiniz yöntemleri derledik

Düzenli olarak egzersiz yapmak, sağlık bir yaşam sürmek için son derece önemli! İsterseniz günde birkaç saat yürüyün. İsterseniz, bir spor salonuna devam edin. Ama ne olursa olsun egzersiz yapmaya özen gösterin. Ancak, sağlık bir yaşam sürmek için yapılan egzersizler, bazı temel kurallara uyulmadığında önemli sağlık sorunlarına neden olabilir! Örneğin, pek çok insan egzersiz yapmaya başlamadan önce ısınma hareketlerini unutur! Veya bu basit hareketlerle vakit kaybetmek istemez! Oysa bu basit ısınma hareketlerinin es geçilmesi egzersiz sırasında ciddi yaralanmalara neden olabilir!

Öte yandan özellikle spor salonlarında çeşitli aletlerle yapılan egzersizler de önemli yaralanma tehlikeleri barındırıyor! Elbette, egzersiz kurallarına uyarsanız bir sorun yaşama ihtimaliniz oldukça düşük. Ancak pek çok insan, bilgisizlik veya dikkatsizlik nedeniyle son derece basit şekilde yaralanıyor. Bu nedenle, özellikle bir spor aleti ile egzersiz yapıyorsanız, gerçekten ne yaptığınızın farkında olmalısınız! İşte, egzersiz sırasında en sık yapılan 7 hata ve bu hataları düzeltmek için uygulayabileceğiniz yöntemler…

1. Squat yaparken yanlış ayak basıncı uygulamak

Squat son derece zor fakat oldukça faydalı bir egzersiz. Ancak bu egzersizin doğru bir şekilde yapılması gerçekten çok önemli! Çünkü yanlış yapılan squat hareketleri önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Squat egzersizinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ayak basıncının doğru bir şekilde uygulanmasıdır. Egzersizi doğru bir şekilde yapabilmek için, ayak basıncının dağıtılması gereken 3 nokta bulunuyor

Başparmağın hemen arkasında bölge, serçe parmağın hemen arkasında bölge ve topuk bölgesi! Yani squat yaparken vücudunuzdaki ağırlığı bu üç noktaya dağıtmalısınız! Aksi taktirde bölgesel kas sakatlıkları ve ayak yaralanmaları yaşayabilirsiniz. Eğer, ağırlığı doğru bir şekilde dağıttığınızdan emin olamıyorsanız, egzersiz sırasında ayakkabılarınızı çıkartın. Böylece zemin ile ayaklarınız arasındaki basıncı rahatlıkla hissedebilir ve hareketi doğru bir şekilde yapabilirsiniz…

2. Yanlış ayakkabı tercih etmek

Ayakkabı, egzersiz sırasında özenle seçilmesi gereken ekipmanların başında geliyor! Çünkü ayakkabıların egzersiz türü dikkate alınarak doğru şekilde seçilmesi, yaralanma veya sakatlık riskini büyük oranda ortadan kaldırıyor. Bunun için örneğin, ağrılık egzersizleri yapan bir kişinin bu egzersizler için özel olarak tasarlanmış ayakkabıları tercih etmesi gerekiyor. Eğer böyle bir imkân yoksa en azından düz tabanlı ayakkabılar tercih edilmeli! Öte yandan son dönemde ağırlık egzersizlerine yalın ayak devam eden pek çok insan var. Ve bunun dengeye yardımcı olduğunu iddia ediyorlar. Kısacası, egzersiz sırasında doğru ayakkabı tercih etmek, egzersizlerinize devam edebilmeniz için en önemli unsur…

3. Ağırlıkları hatalı şekilde kaldırmak

Spor salonlarındaki yaralanmaların önemli bir bölümü, ağırlık egzersizleri sırasında, ağırlıkların hatalı şekilde kaldırılmasıyla meydana geliyor. Bu egzersizlerde en sık yapılan hata ise, doğru olmayan bar tutuşları. Ağrılık barının, başparmak barın altında kalacak şekilde kaldırılması ciddi yaralanmalara sebebiyet verebiliyor. Çünkü bu tutuş biçiminde başparmaklar, normalde olması gerektiği gibi, barın düşmesine karşı bir kilit işlevi göremiyor. Bu nedenle uzmanlar başparmakların, barın üst tarafında kaldığı tutuş pozisyonlarıyla ağrılık kaldırmanın daha güvenli olduğunu belirtiyorlar.

4. Tehlikeli barfiks hareketleri

Barfiks egzersizi veya genel olarak pull-up egzersizlerinde sıklıkla yapılan hatalar kol, göğüs ve sırt bölgelerinde önemli yaralanmaların meydana gelmesine neden olabiliyor. Barfiks egzersizinde en sık yapılan hata ise, omuzların ön tarafa tutulması ve çeneyi barın üzerine çıkartmak! Bu hata, omuz bölgesindeki baskının aşırı artmasına ve ciddi omuz sakatlıklarına neden olabilir. Bu zorlayıcı egzersiz sırasında yararlanma riskini en aza indirmek için omuzların geride tutulması gerekiyor. Ayrıca, çenenin bar üzerine çıkarılması da son derece tehlikeli!

5. Plank hareketindeki hatalı duruşlar

Plank hareketi, bazı insanların nefret ettiği, bazı insanların ise çok sevdiği bir hareket. Ancak pek çok egzersiz programının içerisinde yer alan bir harekettir. Bu zorlayıcı hareket, doğru bir şekilde yapılmadığı zaman ki çoğu zaman yapılmıyor, omurgada ciddi sakatlıklara neden olabilir. Bu hareket sırasında en çok yapılan hata, kalçanın yukarıda karnın ise aşağıda tutulmasıdır! Bu yaygın hataya eşlik eden bir diğer yanlış hareket, kafanın kaldırılmasıdır. Oysa plank egzersizinde sırtın bükülmeden, vücudun düz bir konumda tutulması gerekiyor.

6. Lateral raises hareketlerinde kolların tamamen düz tutulması

Egzersiz sırasında özellikle de ağırlık egzersizlerinde, vücudun doğru bir pozisyonda olması oldukça önemli. Çünkü hatalı vücut pozisyonlarının geliştirilmek istenen kas grubuna hiçbir faydası yok. Aksine büyük bir zararı var! Bu hatalı vücut pozisyonlarına ise genellikle ağırlık egzersizlerinde rastlanıyor! Örneğin lateral raises egzersizleri sırasında ağırlık kaldırırken kolların tamamen düz bir şekilde tutulması, bu hataların başında geliyor. Oysa bu egzersiz sırasında kolların 20-30 derecelik bir açıyla bükülmesi gerekiyor. Öte yandan ağırlıkların omuz hizasına kadar kaldırılması gerekiyor. Ayrıca, yine bu hareket sırasında bacakların da belirli bir oranda bükülmesi gerekiyor…

7. Şınav esnasında kolların vücuttan uzak tutulması

Şınav, hem spor salonlarının hem de günlük hayatın en yaygın egzersizlerinden biri. Buna rağmen pek çok insan, bu egzersiz sırasında önemli hatalar yapıyor! En yaygın hata ise, kolların vücudun geri kalanından uzakta tutulması. Şınav sırasında kolların 45 derecelik bir açı alması gerekiyor. Şınav çekerken kolları yanlış konumlandırmak, hem kol kaslarında hem de dirseklerde ciddi sorunlara neden olabiliyor.