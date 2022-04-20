Ebeveynlerin çocuklarına zarar veren 8 davranışı

Anne/baba olmak, yaşadıkça öğrenilen bir deneyimdir. Bebeğinizi kucağınıza aldığınız andan itibaren yıllar sürecek bir yolculuk başlar. Her ebeveyn, evladının en iyi şartlarda büyümesini ister, dolayısıyla da elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır. Kimi zaman ebeveynler olarak çocuklarımıza faydası olacağını düşündüğümüz davranışlar benimseriz. Halbuki bu davranışlar fayda sağlamak bir yana, çocuğumuzun öz güvenini zedelerken yalnızlaşmasına neden olabilir. Ebeveynler farkında olmasa da çocuklara zarar veren davranışları araştırdık. İşte sağlıklı ve mutlu bir çocuk yetiştirebilmek için kaçınmanız gereken 8 davranış…

Çocuğunuz için “her şeyi” yapmak

Birçok ebeveyn, çocuklarına “yetişkin işleri” yüklemekten kaçınır. Halbuki minik görevler, çocuğunuzun becerilerini geliştirmesine katkı sağlarken bağımsızlığını da destekler. Örneğin ufak ev işleri, sorumluluk duyg usu kazanmalarına yardımcı olur. Yaptıkları katkıların sizin için değerli olduğunu görmek de öz güvenlerinin gelişmesini sağlar. Unutmayın bu çocuğunuza zarar veren bir davranış değildir.

Evliliğinizi ikinci plana atmak



Aileye yeni bir bebek katıldığında birçok çift eğlenceli aktivitelere veda eder. Ancak çocuk bakmak, ilişkinizin ölmesi için bir mazeret değildir. Uzmanlar özellikle de uyku saatleriniz konusunda titiz olmanızı öneriyorlar. Böylelikle hem birbirinize vakit ayırabilir hem de ertesi güne dinç bir başlangıç yapabilirsiniz.

Çocuğunuzu yemek yemeye zorlamak

Elbette tüm ebeveynler çocuklarının sağlıklı beslenmesini isterler. Çocukları sebze ve meyve yemeye zorlamak ise tam tersi bir etki yaratır. Yemek yemeye zorlanan çocuklar, yemeği daha fazla reddetmeye başlarlar. Uzmanlar, sağlıklı yiyecekleri eğlenceli hale getirerek çocuğunuzun dikkatini çekmenizi öneriyorlar. Ek olarak yemekleri birlikte hazırlamak da çocuğunuzu yeni lezzetler denemeye teşvik edecektir.

Çabadansa yeteneği takdir etmek

Çocuğunuza belirli bir konuda yetenekli olduğunu söylemek elbette onu motive eder ve başarıya ulaşmasına yardımcı olur. Ancak bunu yaparken bu yolda verdiği emeği de görmezden gelmemelisiniz. Uzmanlar, çocuğunuzu çabalarından dolayı takdir etmeniz gerektiğinin altını çiziyor. Yalnızca yeteneklere önem atfetmek, narsist bir kişilik geliştirmelerine neden olabilir.

Çocuğunuzun hayatındaki tüm sorunları çözmek

Yarardan çok zarar veren bir diğer davranış ise çocukların hayatlarındaki tüm sorunları çözmektir. Her ebeveyn çocuğunun hiçbir endişe duymadan mutlu bir şekilde yaşamasını ister. Ancak her insan gibi çocuklar da kötü zamanlar geçirebilir. Böyle anlarda sorunları onlar adına çözmek, olumsuz deneyimlerden kaçınmalarına neden olur. Yapabileceğiniz en iyi şey onlara sorunlarını kendi başlarına çözebilmeyi öğretmektir. Bu sayede bağımsız bir kişilik geliştirebilirler.

Onu çeşitli aktivitelere katılmaya zorlamak

Çocuğunuzun yeteneklerini geliştirebilmesi için onu çeşitli aktivitelere yönlendirmeniz son derece doğal bir durum. Yine de çocuğunuzun tüm hayatını bu aktivitelere adamasını bekleyemezsiniz. Yoğun bir programa sahip olan çocuklar, beklentiler karşısında bunalmaya, asabileşmeye ve öfkelenmeye başlayabilirler. Unutmayın ki bir çocuk olarak onların da boş zamana ihtiyaçları var.

Sosyalleşmeye zorlamak

Sosyal hayat, çocukların gelişiminin ve gelecekte yaşantılarının önemli bir parçasıdır. Kimi çocuklar için arkadaş edinmek pek de kolay değildir zira sosyalleşme yeteneği her bireyde farklı hızlarda gelişir. Çocuğunuzu insanlarla iletişim kurmaya zorlamak, takdir edersiniz ki etkili bir çözüm değildir. Aksine çocuğunuzun kendini izole etmesine neden olabilir.

Çocuğunuzu yalnız bırakmaktan kaçınmak

Çocuğunuzu asla yalnız bırakmamak, ebeveyn olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor olabilir. Kordonu kesmek oldukça zor olsa da çocuğunuzun yalnız vakit geçirebilmesi çok önemlidir. Bir çocuk yalnız vakit geçirdiğinde kendini eğlendirmeyi de öğrenir. Ek olarak mutluluğunun başkalarına bağlı olmadığını kavrar ve yalnızken de güvende hissetmeye başlar.