Düşündüğünüzden Çok Daha Fazla Şeker İçeren 7 Popüler Gıda

Şekerli gıdaların yoğun tüketimi kronik hastalıklara sebep olabiliyor. Bu nedenle günlük şeker tüketimi miktarını sınırlandırmak gerekiyor. Uzmanlar, günlük şeker tüketim miktarını erkekler için 36 gram, kadınlar içinse 24 gram olarak belirtiyor. Ancak bir bardak asitli içecekte 40 gram şeker bulunuyor. Öte yandan günlük olarak sıkça tükettiğiniz ve sağlıklı olduğunu düşündüğüz bazı gıdalarda da yoğun miktarda şeker bulunuyor. İşte düşündüğünüzden çok daha fazla şeker içeren 7 gıda.

1. Hazır çorbalar

Marketten satın alınan hazır çorbaların içerisinde genellikle katkı maddesi bulunur. Bu maddelere bazı rafine şekerler de dahildir. Bir porsiyon hazır çorba yaklaşık 20 gram şeker içerebilir. Bu nedenle satın almadan önce besin içeriğini okumanız önerilir.

2. Light yoğurtlar

Az yağlı yiyecekler, daha sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamaya çalışanlar için cazip gelse de, aslında zararlı olabilirler. Light olarak satılan ürünlerin pek çoğunda, atlarını daha iyi hale getirmek amacıyla eklenmiş yoğun miktarda şeker bulunur. Bir porsiyon tam yağlı sade yoğurt 4.7 gram şeker içerirken, bir porsiyon light yoğurt ise 6 ila 12 gram şeker içerebilir. Az yağlı ürünlerde şeker ilavesi, yağdan kaynaklanan lezzet ve kıvam kaybını telafi etmek için kullanılır . Birçok az yağlı ve aromalı yoğurt, sakaroz veya yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi sağlıksız tatlandırıcı formları da içerir.

3. Salata sosu

Yoğurt gibi, daha az yağ ve kalori içeren salata sosları da yüksek miktarda şeker içerir. 2 yemek kaşığı yaklaşık 7 ila 10 gram ilave yağ içerebilir. Uzmanlar, ilave şeker, koruyucu madde veya diğer sağlıksız bileşenler olmadığından emin olmak için salata sosunuzu evde kendiniz yapmanızı önerir. Evde kolayca yapabileceğiniz sağlıklı bir salata sosu, 3 malzemeden oluşan bir salata sosudur: zeytinyağı, 2 ölçü sirke ve biraz tuz ve karabiber.

4. Ketçap

Dünyadaki en popüler soslardan biri olan ketçap, pek çok yiyecekler birlikte tüketiliyor. Ana maddesi domates olan bu nefis sosta domatesin asidik tadını dengelemek için yoğun miktarda şeker kullanılıyor. Tek bir çorba kaşığı ketçap, bir adet küp şeker çiğnemekle aynı etkiye sahip! Bu nedenle tüketirken dikkatli olmak gereliyor. Ketçap, obezite ve kalp hastalığı ile bağlantısı olduğu bilinen fruktozlu mısır şurubu içeriyor. Bu nedenle herhangi bir ürün almadan önce besin etiketini okumanızda fayda var.

5. Fıstık ezmesi

Fıstık ezmesi, popüler bir protein kaynağı. Özellikle son zamanlarda popüler olan bu besin de yoğun miktarda şeker içeriyor. Tabii ki evde kendiniz yapmak isterseniz durum başka. Bazı popüler markalar 2 yemek kaşığı başına 8 grama kadar şeker içerebilir. Diyetisyenler, hangilerinin en doğal ve sağlıklı olduğunu görebilmeniz için fıstık ezmesinin içerik etiketlerini okumanızı öneriyor.

6. Patates cipsi

Tuzlu atıştırmalıklar şeker içermiyor gibi görünebilir. Ancak bir paket patates cipsinde yüzde 3 ya da 5 oranında şeker bulunur. Bu özellikle barbekü, tatlı biber veya tatlı mısır cipsi gibi aromalı cipslerde yaygındır. Kaç tane cips yediğinize bağlı olarak aldığınız şeker miktarı da değişir. 15 barbekü aromalı patates cipsi 2 gram şeker içerebilir. Beslenme uzmanları, herhangi bir hastalığı önlemek için cips gibi abur cuburların az miktarda yenmesini tavsiye ediyor.

7. Kurutulmuş meyveler

Kuru meyve, sağlıklı bir atıştırmalık olarak kabul edilir. Taze versiyonlarına benzer şekilde vitaminler, lifler ve antioksidanlar açısından zengindirler. Bununla birlikte, meyveler kurutulduğunda, posası çıkarılır ve tüm şeker meyvede kalır.