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Dünyanın En İlginci: 19 Maddede Burning Man Festivali

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Burning Man Festivali, her yıl Nevada’nın Black Rock çölünde, kum fırtınaları eşliğinde gerçekleşen, uzun yıllardır dünyanın en ilginç festivallerinden biri olarak kabul edilen, anti-kapitalist merkezli ve sadece üretimin sözünün geçtiği inanılmaz bir ortam.

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Dünyanın En İlginci: 19 Maddede Burning Man Festivali

1. Burning Man Festivali, Amerika’daki Labor Day’in (İşçi Bayramı gibi) hemen ardından düzenlenir.

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2. Mekanı yıllardır Nevada’da bulunan Black Rock çölüdür.

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3. İlk olarak Larry Harvey ve Jerry James tarafından 1986 yılında düzenlenmiştir.

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4. Festivalin en ikonik ögesi olan tahta adam, kalıplara doğmuş bir insanı temsil ediyor.

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5. Festival sonunda tahta adam yakılıyor ve böylece insanın özgürleşmesi sembolize ediliyor.

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6. Tomorrowland gibi hadi babalar gibi uyuşturucu tüketelim mantığı Burning Man’de yok.

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7. Sanatçılar teması önceden belirlenen festivalde işlerini sergiliyorlar.

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8. Hiçbir kısıtlama veya ayrımcılık gözetmeden herkesin istediği şeyi yapması burada mümkün.

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9. Tüketim çılgınlığının olabildiğince kısıtlandığı festivale her şey dışarıdan getiriliyor.

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10. Festival alanında fahiş fiyatlara satılan hiçbir şey yok.

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11. Burning Man’e her yıl neredeyse 40.000 katılımcı gidiyor.

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12. Katılımcılar tahta adam yakılırken etrafında dönüyor, kaybettikleri kişiye dair hatıralarını bırakıyorlar.

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13. Steam punk’tan psychedelic ögelere, her tarzdan dekor görmek mümkün

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14. Çölün ortasında ’68 ruhunu canlandıran bu festivale gidebiliyorsanız mutlaka gidin.

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15. Burning Man, anti-market merkezli bir felsefeye sahip olarak, yaşadığımız metropol hayatından sıyrılmayı alabildiğine kolay hale getiriyor

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16. Yıllardır dünyanın en ilginç festivallerinden biri olarak seçiliyor.

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17. Haksız da sayılmaz bu ünü kazanmak için, zira festivalde üretimin sınırı yok.

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18. Kendi uçağını, hatta kendi evini bile inşa eden var.

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19. Kimse yetmediğini söylese de, festival 8 gün sürüyor.

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