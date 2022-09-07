Dünyanın En İlginci: 19 Maddede Burning Man Festivali

Burning Man Festivali, her yıl Nevada’nın Black Rock çölünde, kum fırtınaları eşliğinde gerçekleşen, uzun yıllardır dünyanın en ilginç festivallerinden biri olarak kabul edilen, anti-kapitalist merkezli ve sadece üretimin sözünün geçtiği inanılmaz bir ortam.

1. Burning Man Festivali, Amerika’daki Labor Day’in (İşçi Bayramı gibi) hemen ardından düzenlenir. 2. Mekanı yıllardır Nevada’da bulunan Black Rock çölüdür. 3. İlk olarak Larry Harvey ve Jerry James tarafından 1986 yılında düzenlenmiştir. 4. Festivalin en ikonik ögesi olan tahta adam, kalıplara doğmuş bir insanı temsil ediyor. 5. Festival sonunda tahta adam yakılıyor ve böylece insanın özgürleşmesi sembolize ediliyor. 6. Tomorrowland gibi hadi babalar gibi uyuşturucu tüketelim mantığı Burning Man’de yok. 7. Sanatçılar teması önceden belirlenen festivalde işlerini sergiliyorlar. 8. Hiçbir kısıtlama veya ayrımcılık gözetmeden herkesin istediği şeyi yapması burada mümkün. 9. Tüketim çılgınlığının olabildiğince kısıtlandığı festivale her şey dışarıdan getiriliyor. 10. Festival alanında fahiş fiyatlara satılan hiçbir şey yok. 11. Burning Man’e her yıl neredeyse 40.000 katılımcı gidiyor. 12. Katılımcılar tahta adam yakılırken etrafında dönüyor, kaybettikleri kişiye dair hatıralarını bırakıyorlar. 13. Steam punk’tan psychedelic ögelere, her tarzdan dekor görmek mümkün 14. Çölün ortasında ’68 ruhunu canlandıran bu festivale gidebiliyorsanız mutlaka gidin. 15. Burning Man, anti-market merkezli bir felsefeye sahip olarak, yaşadığımız metropol hayatından sıyrılmayı alabildiğine kolay hale getiriyor 16. Yıllardır dünyanın en ilginç festivallerinden biri olarak seçiliyor. 17. Haksız da sayılmaz bu ünü kazanmak için, zira festivalde üretimin sınırı yok. 18. Kendi uçağını, hatta kendi evini bile inşa eden var. 19. Kimse yetmediğini söylese de, festival 8 gün sürüyor.