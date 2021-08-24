Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yeni dövme yaptırdıktan sonra cildinize neler olacağını merak ediyor olabilirsiniz. Dövme yaptırdığınız bölgede kabuklanma, kaşıntı, şişme ve hatta biraz kanama olacaktır. Ancak bunların hepsinin olması normaldir ve 1-2 hafta içinde geçmesi gerekir. Amerikalı dövme sanatçısı Jaz Paulino, “Dövme işlemi sırasında kendinizi biraz kan ve diğer vücut sıvılarını görmeye hazırlamalısınız. Bandaj takıldıktan sonra dövmeniz iyileşme sürecine başlarken kan, mürekkep ve plazmanın dışarı sızması tamamen normaldir.” diye söylüyor. Diğer yandan pullu cilt, çok sayıda irin, kırmızı lezyonlar gibi gerçekten iğrenç şeyler dövmenizin düzgün iyileşmediğini veya bir enfeksiyon olduğunu göstermektedir. Amerikalı dövme sanatçısı Leo Palomino, Profesyonel ve deneyimli dövme sanatçıları dövmeleri ve normal iyileşmenin ne olduklarını bilirler. Bu yüzden onları aramaktan veya yanlarına gidip endişelerinizi sormaktan asla çekinmeyin.” diyor. Bu nedenle, bir şeyler ters giderse kesinlikle söz konusu konu ile ilgili profesyonellere danışın. İşte dövme iyileşme süreci hakkında bilmeniz gerekenler.

1. Olması gereken: Hafif kabuklanma

Dövmeniz iyileşmeye başladığında birkaç gün içinde kabuklanma olacaktır. Bu sürecin normal bir parçasıdır ve dövme yapılan bölgenin iyileştiğini göstermektedir. Ancak aşırı derecede kaşınma olacaktır. Bu nedenle cildinize zarar vermemek için elinizden geleni yapın. Ayrıca kabukları soymamaya çalışın. Dövme yapılan bölgeyi kaşırsanız mürekkebi kazıma riskiniz vardır. Bu nedenle dövmenize hafifçe vurabilir veya bölgeye losyon uygulayabilirsiniz.

2. Olması gereken: Dövme işlemi sırasında hafif kanama

Dövme işlemi sırasında hafif kanama olursa kesinlikle endişelenmeyin. Bu, alarm zillerini çalmanız için geçerli bir sebep değildir. Dövme sanatçınızın kullanacağı iğne ciltte açık bir yara oluşturacaktır. Bu nedenle dövme sanatçınız sihrini yaparken biraz kan görebilirsiniz.

Paulino, “Cilde önemli miktarda iğne darbesi nüfuz ediyor. Bu yüzden biraz kanama olması normaldir. Dövme randevunuzdan 24 saat önce alkol almaktan veya kan inceltici ilaçlar kullanmaktan kaçının.” diyor.

3. Olması gereken: Dövme işlemi bittikten sonra hafif kanama

Dövme salonundan ayrıldıktan sonra kanama devam edebilir. Eve döndüğünüzde dövmenizde kan damlacıkları oluştuğunu fark edebilirsiniz. Bu, dövme iyileşme süreci içinde yer almaktadır. Palomino, “Avucunuzu kullanarak hafif bir antibakteriyel sabunla bölgeyi nazikçe yıkayın ve kurulayın. Ardından, tamamen kuruduktan sonra tercih ettiğiniz merhemi veya dövme sonrası bakım ürününü uygulayın. Kanama yaklaşık olarak 24 saat sürer.” diye söylüyor.

4. Olması gereken: Berrak sıvı sızıntısı

Taze yaralar genellikle plazma adı verilen berrak bir sıvı sızdırır. Bu nedenle yeni dövmenizin etrafında bir miktar sıvı sızdığını fark ederseniz endişelenmeyin. Palomino, “Kan ve plazmanın dövme bölgesine gitmesi ve kabuk oluşumu, iyileşme sürecinin başlamasından kaynaklanıyor.” diyor. Yani berrak sıvı sızıntısı, dövme iyileşme süreci içinde yer alan bir parçadır.

5. Olması gereken: Mürekkep sızıntısı

Plazmanın yanı sıra mürekkebin de dışarı sızdığını gördüyseniz paniğe kapılmamaya çalışın. Palomino, “Dövmenizden çok fazla mürekkep akıyormuş gibi görünebilir, ancak emin olun ki öyle değil. Biraz mürekkep sıvıya karışır, fakat bu gerçekte olduğundan çok daha fazla gibi görünür.” diyor.

Yapmanız gereken tek şey kendi kendine durmasını beklemek ve bu arada mobilyalarınızı ve kıyafetlerinizi korumaktır. Palomino, “Uyurken lekelenmesine aldırış etmeyeceğiniz bir çarşaf kullanmak isteyebilirsiniz veya yeni dövmenizin olduğu yere küçük bir havlu koyabilirsiniz.” diye söylüyor.

6. Olması gereken: Kızarıklık ve şişme

Dövme işlemi nedeniyle yeni mürekkeplenen alanların biraz şişmesi veya kızarması olağan bir durumdur. Paulino, “Dövmenin etrafındaki kızarıklık ve şişlik normaldir. Ancak bu durum çok uzun sürmemelidir. Cildinize oldukça travmatik bir deneyim yaşatıyorsunuz, bu yüzden size biraz kızıp reaksiyon gösterecek. Ancak yaklaşık bir hafta sonra kızarıklık ve şişlik devam ederse, tıbbi bir görüş almanızı öneririz.” diyor.

Palomino da şişliğin bir haftadan daha uzun sürmemesi gerektiğini söylüyor. Fakat çok ağrınız oluyorsa ve dövme yaptırdığınız bölgede bir haftadan uzun süredir şişlik ve kızarıklık varsa kesinlikle tıbbi destek almanız gerekir. Evet, şişlik ve kızarıklık dövme iyileşme süreci içinde yer almaktadır. Ancak bu durumun çok uzun sürmemesi gerekmektedir.

7. Olması gereken: Dövme üzerinde veya çevresinde çıkan sivilceler

Dövmenizde veya çevresindeki sivilceler hoş bir görüntüye sahip olmayabilir, ancak bu zararlı oldukları anlamına gelmez. Genellikle bu sivilceler dövme etrafındaki bakteriler nedeniyle oluşur. Paulino, “Bakteriler cilde daha kolay girebildiğinden, yeni bir dövmenin etrafında sivilceler çıkabilir. Bu sivilceleri patlatmak enfeksiyona ve solmuş mürekkep lekelerine neden olabilir.” diyor.

Ayrıca bu sivilceler, aşırı merhem veya losyon kullanımı nedeniyle de oluşabilirler. Bu yüzden gereğinden fazla dövme sonrası bakım kremi kullanmamanız gerekir. Palomino, “Dövmenizin iyileşmesi için nefes alması gerekiyor. Çok fazla merhem sürerseniz, onu boğarsınız ve bu da cildin altında bakteri oluşumuna yol açar. Daha sonra iltihaplanma olur ve dövmenin üzerinde veya çevresinde küçük sivilceler çıkar.” diye söylüyor.

8. Olmamalı: Derinin kabarması

Dövmeniz yeterince hava almadığı zaman üzerindeki ve çevresindeki derinin kabarması olasıdır. Palomino, “Taze dövmenin yüzeyinde kabarcıklar oluşursa, bunun nedeni genellikle çok fazla merhemden dolayı dövmenizde sıkışan nemdir. dövmenizin tamamen kurumasına izin vermelisiniz.” diyor.

Kabarcıkları önlemek için dövme sonrası bakım talimatlarınızı izleyin ve bandajınızı belirtilen şekilde çıkarın. Dövmenizin tamamen kurumasına müsaade edin.

9. Olmamalı: Bazı sivilceler

Bununla birlikte, sivilcelerin bir enfeksiyon belirtisi olma ihtimali vardır. Eğer bu sivilcelerin çıkma sebebi fazla merhem kullanmak değilse, bakterilerin dövmenizle temas etmesinden kaynaklanıyor demektir. Bu nedenle dövmenize temas etmeden önce ellerinizi güzel bir şekilde yıkamalısınız. Palomino, “Dövmenizi kurulamak için kullandığınız şey de temiz olmalı. Banyoda asılı olan kirli havlunuzu kullanmayı bırakın ve temiz bir tane alın.” diyor.

Ayrıca her zaman dövmenizin nefes almasına izin verin. Dövmenizi çok uzun süre sarılmış halde bırakmayın. Size verilen dövme sonrası bakım talimatlarını doğru bir şekilde uygulayın.

10. Olmamalı: Ciltte döküntü

Olası bir alerjik reaksiyonun bir başka belirtisi de kaşıntılı ve pullu cilttir. Palomino, “İyileşme sırasında hafif kaşıntı normaldir. Ancak, dövmenizdeki mürekkebe karşı alerjik bir reaksiyonunuz varsa, muhtemelen kırmızı ve kaşıntılı bir döküntü ortaya çıkacaktır. Bu durumda cildiniz pul pul olabilir.” diye söylüyor.

Paulino, “Cildiniz iyileşmeye başladığında asla pulları almayın, çünkü bu solmuş mürekkep lekelerine neden olur. Dövmenizin gün boyunca kuru olduğunu fark ederseniz, kesinlikle nemlendirin. Hafif bir nemlendirme bile kuru cildiniz için harikalar yaratacaktır.” diyor.

11. Olmamalı: Alerjik reaksiyonlar

Bazı insanlar, dövme mürekkebindeki pigmente, kaşıntılı bir döküntü şeklinde ortaya çıkabilen alerjik bir reaksiyon gösterir. Çok nadirdir ve genellikle yalnızca kırmızı ve sarı renkli mürekkepler yüzünden olur. Palomino, “Bazı nadir durumlarda, alerjiniz dövmede küçük yumruların oluşmasına neden olur. Renkli gıda boyalarına alerjiniz varsa, dövme pigmentine karşı alerjinizin olma ihtimali daha yüksektir. Eğer böyle bir sorununuz varsa, dövmenizde kırmızı ve sarı gibi renkleri kullanmamalısınız.” diyor. Yani alerjik reaksiyonlar, dövme iyileşme süreci içinde yer almamaktadır.

12. Olmamalı: Kalın kabuklanma

Dövmeniz iyileştikçe hafif bir kabuklanma olabilmektedir, ancak kalın ve sert bir kabuklanma olması kesinlikle normal değildir. Palomino, “Bu, dövmenizi günde en az iki kez yıkayarak ve kuruduktan sonra yalnızca biraz merhem veya dövme sonrası bakım ürünü uygulayarak uygun şekilde bakım yapmadığınızın bir işaretidir. Kalın kabuklar oluşursa, alttaki mürekkebe zarar verebilirler.” diyor.

Asla bandaja sarılı olan yeni dövmenizi zamanından önce açmayın. Çünkü bu dövmeye zarar verecektir. Sadece kendi haline bırakın ve gerçekten endişeleniyorsanız dövme sanatçınızla iletişime geçin.

13. Olmamalı: İrin

Yeni dövmeniz iyileşirken enfeksiyon kapmaya açık olacaktır, bu yüzden onu temiz tuttuğunuzdan emin olun. Palomino, “Yeni dövmenize sadece ellerinizi güzelce temizledikten sonra dokunun. Ayrıca arkadaşlarınızın veya evcil hayvanınızın dövmenize temas etmesine izin vermeyin.” diyor.

Çünkü bir dövme kirlendiğinde çok kolay bir şekilde enfeksiyon kapabilmektedir. Dövmede berrak bir sıvı olması normaldir, ancak irin tamamen başka bir şeydir. Şişliğin, ateşin ve titremenin yanı sıra irin olduğunu fark ederseniz, doktorunuza bildirin. Çünkü bu enfeksiyonu iyileştirmek için antibiyotik tedavisi gerekmektedir.

14. Olmamalı: Lezyonlar

Bazı dövmeler, yine bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle kırmızı lezyonlar oluşturabilir. Bu kesinlikle doktorunuza bildirmeniz gereken bir şeydir, böylece size uygun tedavi şeklini ayarlayabilirler. Elbette yeni dövmenize iyi baktığınız ve temiz tuttuğunuz sürece bu korkunç reaksiyonların hiçbiri gerçekleşmeyecektir. Yeni dövmeniz ile ilgili sorunlar yaşadığınızda ve düzgün iyileşmediğini düşündüğünüzde kesinlikle dövme sanatçınızla iletişime geçin.