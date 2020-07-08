Diz ağrısına bitkisel çözümler

Dizleri zorlayan bazı egzersizler ve topuklu ayakkabı giymek gibi sebeplerle bazen diz ağrıları görülebiliyor.

Dizler, bedenimizi taşıyan önemli eklemlerimiz olarak özel bir ilgiyi hak ediyor. İşte çeşitli şekillerde kullanıldığında diz ağrılarınızı ve dizlerdeki şişliği hafifletmeye yardımcı olacak bitkiler…

Aloe vera

Özellikle yaralar ve güneş yanıkları için rahatlatıcı olarak kullanılan Aloe Vera bitkisinin özü, dizler için de oldukça işe yarar. Doğal ağrı kesici olan birçok aktif bileşene sahip bu bitki, ayrıca kan dolaşımını hızlandıran antienflamatuar özellikler de gösteriyor. Aloe içeren jeller veya aloe vera bitkisinin yapraklarından elde edeceğiniz özü kullanarak dizlerinize masaj yapabilirsiniz. Diyabetiniz varsa veya böbreklerden sıvı atımını hızlandıran ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

Biberiye

Fırınlanmış sebze ve et yemeklerine harika bir aroma veren biberiye, antienflamatuar ve antioksidan özellikler gösteren bileşenler içeriyor. İltihabı azaltmanın yanı sıra akne gibi cilt rahatsızlıklarını hafifletmeye, stresi azaltmaya ve kan şekerini iyileştirmeye yardımcı bileşikler içeren biberiyeyi hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanabilirsiniz. Yemekler için hazırlayacağınız sosla birlikte birkaç dakika pişirebilir, 1 litre kaynar suya atarak birkaç dakika demleyebilirsiniz.

Okaliptüs

Okaliptüs, ağrı için birçok yüzeysel tedavide kullanılır çünkü doğal bir analjeziktir. Okaliptüs yaprakları, şişmeyi azaltan ve iltihaplanmayla ilgili ağrıyı hafifleten tanen içerir. Okaliptüs bitkisinin yapraklarını taze olarak yememeniz gerekir çünkü toksik etki gösterir. Bunun yerine, okaliptüs yağı ile ağrılı eklemlerinizi ovabilirsiniz. Daha önce okaliptüs yağı kullanmadıysanız, öncelikle kolunuzun iç kısmında küçük bir alanda denemeniz önerilir.

Tarçın

Salep keyfinin ve bazı tatlıların başrolünde yer alan tarçının, mevcut iltihabı azaltmaya yardımcı bileşikler içerdiğini biliyor muydunuz? Tarçın, iltihabı azaltmanın yanı sıra, iltihaplanmayı tetikleyen serbest radikalleri de etkisizleştirebiliyor. Bu özellikleriyle tarçın, hücresel hasar ve kronik rahatsızlıklar yaşama olasılığı azaltmaya yardımcı oluyor. Günde 1 tutam tarçını sütlü kahvenize veya çayınıza eklemeyi deneyebilirsiniz. Kan sulandırıcı kullanıyorsanız ve karaciğer rahatsızlığınız varsa, tarçını daha dikkatli kullanmanız gerekiyor.

Yeşil çay

Yeşil çayın yağ yakımını hızlandırdığı ve beyin fonksiyonlarını güçlendirici özellikler içerdiği birçok yerde konuşuluyor. Yeşil çayın etkileri ayrıca, osteoartrit ve romatoid artrit rahatsızlıklarıyla ilgili olarak kapsamlı şekilde inceleniyor. Güçlü antienflamatuar etki gösteren yeşil çayı hazırlarken içine zencefil rendeleyerek rahatlatıcı etkisini arttırabilirsiniz. Önerilen tüm bitkilerde olduğu gibi, yeşil çayı tüketirken de tansiyon, kalp damar rahatsızlıklarınız varsa dikkatli kullanmanız ve az miktarlarla denemeler yaparak etkilerini gözlemlemeniz en iyisidir.

Zencefil

Zencefil, özellikle geleneksel Çin tıbbında sıklıkla kullanılan bir baharattır. Aktif bileşeni olan gingerol sayesinde kan dolaşımını arttırır ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Diz ve eklem ağrılarında zencefilin nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız, kurutulmuş zencefil tozunu ıhlamur çayınıza katarak tüketebilir, taze zencefili çorba ve sulu yemeklerinize rendeleyebilirsiniz.

Zerdeçal

Halk arasında yüzlerce yıldır kullanılan, hem sıcak yemeklere hem de tatlılara yakışan zerdeçal, diz ve diğer eklemlerdeki ağrıları hafifletme potansiyeline sahip olduğu söylenen kurkumin isminde bir bileşen içeriyor. Güçlü antienflamatuar özellikleriyle şişlikleri dindirmeye yardımcı olan zerdeçal, özellikle de iltihaplı durumlarda yemeklerinize kattığınızda egzotik bir koku ve renk vererek yemekleri yeni bir boyuta taşıyor. Zerdeçalı kullanmak için 2 bardak suya 1 çay kaşığı katarak doğrudan içebilirsiniz.