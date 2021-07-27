Dengenin Merkezinde: Empat Olduğunuzu Gösteren 7 İşaret

Empat adından da anlaşılacağı gibi empati kelimesinden geliyor. Başkalarıyla çok fazla empati kuran ve duygularını içinde hisseden insanlara kısaca empat deniyor. Peki siz de bu insanlardan biri olabilir misiniz? Gelin hep beraber bakalım.

1. Empati gücünüz yüksektir

Empati tanım olarak başkalarının deneyimlerini ve duygularını anlamak olarak geçiyor. Arkadaşınız ya da ailenizden biri kötü bir olay yaşadığında, onun yaşadığı durumu anlayıp onunla birlikte üzülebiliyorsanız bu empati kurmak olarak açıklanıyor. Fakat, empatların empati seviyesi herkesten daha yüksek. Herhangi birinin yaşadığı acıyı kendiniz tecrübe etmiş gibi hissedebiliyorsunuz. Kısacası arkadaşınızın acısı sizin de acınız oluyor. Bu yeri gelince mutluluk, sevinç ve heyecan da olabilir.

2. Yakınlıktan gelen duygusal yorgunluğu yaşarsınız

Empatlar genellikle çok yakın ilişkiler kurmakta zorlanıyor. Bu hem arkadaşlık hem de romantik bir ilişki olabilir. Bunun başlıca nedeni de empatların sevdikleri insanlarla çok yakın bir bağ kurmak istemeleridir. Fakat bir ilişkide uzun zamanlar geçirmek strese ve ilişkide kendini kaybetmeye yol açabilir. Empatlar ilişkide fazlaca dokunmaktan ve yakınlıktan kaynaklı olarak sinirlerini yıpranmış hissedebilir. Bir terapist olan Kim Egel ise böyle durumlarda ilişkide sınırları koymanın gerekliliğinden bahsediyor. Empatlar kendini duygusal yıpranmadan korumak için sağlıklı ve sınırları belirlenmiş duygusal ilişkiler kurmalı.

3. Sezgi gücünüz yüksektir

Bir karar verirken iyi ya da kötü olduğunu iç sesiniz söyledi mi? Peki bu iç sesin söyledikleri sıklıkla doğru mu çıktı? Bu sizin empat özelliğinizin bir getirisi olabilir. Empatlar genellikle karşısındaki insanı birçok açıdan değerlendirir ve gerçek duygularının ne olduğunu doğru anlar. Bunu yapmakta iyi olan empatlar genellikle hayatlarında doğru kararlar verirler.

4. Doğa sizi iyileştirir

Hemen hemen herkes doğada bulunmaktan duygusal ve bedensel olarak yararlanabilir. Ancak, empatlar herkesten daha fazla doğaya çekilme ihtiyacı hissediyor. Bunun temel sebebi ise doğada hem duyguların hem de duyuların sakinleşmesi. Çok fazla duygu ve duyu hisseden empatler sık sık kendini yıpranmış hissediyor. Böyle durumlarda bir sahil kenarında gezinmek, tek başına orman yürüyüşü yapmak ya da sadece bir ağacın altında oturmak bile size iyi gelebilir.

5. Kalabalıktan kaçmak istersiniz

Terapistlere göre empatlar sadece bir insanın yanında bulunarak bile onun pozitif ve negatif enerjisini çekip alabiliyor. Bu durum kalabalık yerlerde katlanılmaz bile olabilir. Kalabalık bir ortamda herkesin fiziksel ve duygusal enerjisini çekmek bir süre sonra kendinizi kötü hissetmenize yol açabilir. Bu nedenle de sadece birkaç kişiyle arkadaşlık etmek ya da kendi başınıza kalmak daha rahat olmanızı sağlar.

6. Umursamamak sizin için bir seçenek değildir

Bir empat sadece birisi için üzülmez. Onlar, biriyle birlikte üzülürler. Başkalarının duygularını bu kadar derin hissetmek de haliyle onlar için bir şeyler yapma istediğini doğuruyor. Her zaman yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek mümkün olmuyor ve bu da empatları daha da üzüyor. Bu aşamadan sonra umursamamak ellerinde olmuyor. Birisini umursamak ve yardım etmeye çalışmak tabii ki kötü bir şey değil. Fakat bu artık kendi duygularınızı ve sağlığınızı bir kenara bırakmak anlamına geliyorsa yorgunluk ve enerji çekilmesi gibi birçok fiziksel yıpranma belirtisini hissedebilirsiniz.

7. Tek başına kalarak kafa dinlemek istersiniz

Bir telefonun nasıl şarjı bitiyorsa uzun süren ilişkilerden ve kalabalık yerlerden sonra empatlar da aynı şekilde bitmiş hissediyor. Böyle zamanlarda durup dinlenmek empatlar için bir ihtiyaç. Yalnız başına zaman geçirmek her zaman içe dönük birisi olduğunuzu göstermiyor. Empatlar dışa dönük ve çok sosyal da olabilir. Bir empat olarak yalnız kalarak dinlenmeyi ve insanlarla zaman geçirmeyi dengelemek gerekiyor.

Unutmayın ki başkalarının duygu ve düşünceleri en az sizin duygularınız kadar önemli. Hayat kalitenizi arttırmak için kişisel sınırlarınızı aşmayan sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz.