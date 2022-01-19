Daha asabi ve stresli olmanıza neden olan 5 alışkanlık

Yapılan araştırmalar, beynimizin aslında olumsuz olana odaklanma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Strese kapılmamıza neden olabilecek birçok şeyi de göz önünde bulundurunca takdir edersiniz ki tablo pek de iç açıcı olmuyor.

Kimi zaman stresle baş etme yöntemlerimiz işleri daha kötü bir hale getirebiliyor. Daha asabi ve stresli biri olmanıza sebep olabilecek alışkanlıkları araştırdık ve yazdık. İşte daha pozitif bir yaşam için uzak durmanız gereken 5 alışkanlık…

1. Aç olsanız bile yemek yememek

Acıktığınızda kan şekeriniz düşer ve stresle ilişkili kortizol da dahil olmak üzere birçok hormon tetiklenir. Kendinizi daha sinirli, yorgun ve uyuşuk hissedersiniz. Haliyle toleransınız da düşer. Konsantre olmak ve iyi bir performans göstermek istiyorsanız karnınızın tok olması şart!

2. Uyumadan önce can sıkıcı programlar izlemek

Uyumadan önce zihninizi ve bedeninizi sakinleştirecek şeyler yapmanız gerekir. Bu nedenle karamsar duygular uyandıran programlardan uzak durmalısınız. Zira can sıkıcı şeyler izlemek kendinizi depresif hissetmenize neden olabilir. Tercihinizi sizi rahatlatacak programlardan yana kullanın. Ek olarak TV ışığının uyku kalitenizi olumsuz yönde etkilediğini unutmayın.

3. Bütün gün evden çıkmamak

Çalışırken saatler hemen geçiverir. Tüm işleriniz bittiğinde hala evden dışarı adım atmadınız mı? Cevabınız evetse zihninize ve bedeninize iyi davranmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Uyandıktan sonraki 30 dakika içerisinde güneş ışığı almak sandığınızdan çok daha önemlidir ve büyük bir etki yaratır. Ek olarak kahvenin de stresi tetikleyebileceğini unutmamalısınız!

4. Bildirimleri gelir gelmez kontrol etmek

Günde ortalama 50 kez telefonumuzu kontrol ettiğimizi duyunca şaşırabilirsiniz! Yapılan araştırmalar, ekrana bakmanın üretkenliğimizi düşürdüğünü doğruluyor. Odaklanma problemleri de cabası! Sürekli olarak telefonunuzu kontrol etmek, zaman yönetimi konusunda zorlanmanıza neden olabilir. Yapılacak en etkili şey elbette telefonunuzu farklı bir odaya bırakmak!

5. Doomscrolling

Doomscrolling, hayatımıza yeni giren bir kavram olsa da aslında etkilerini hepimiz biliyoruz. Düzenli olarak yanlış haberlere, komplo teorilerine ya da felaket haberlerine maruz kalmak, zihinsel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Asabi olmak, saldırganlık ve öfke, doomscrolling’in en yaygın sonuçlarıdır. Yani yine ekrandan uzaklaşmanız gerekiyor!