banner762
banner753
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
75 0
“Adada neler yok ki”
“Adada neler yok ki”
29 0
 
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
286 0
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
22 0
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
12 0
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
123 0
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
41 0
banner661
banner726

Daha asabi ve stresli olmanıza neden olan 5 alışkanlık

banner476

Yapılan araştırmalar, beynimizin aslında olumsuz olana odaklanma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Strese kapılmamıza neden olabilecek birçok şeyi de göz önünde bulundurunca takdir edersiniz ki tablo pek de iç açıcı olmuyor.

banner714
Daha asabi ve stresli olmanıza neden olan 5 alışkanlık

  Kimi zaman stresle baş etme yöntemlerimiz işleri daha kötü bir hale getirebiliyor. Daha asabi ve stresli biri olmanıza sebep olabilecek alışkanlıkları araştırdık ve yazdık. İşte daha pozitif bir yaşam için uzak durmanız gereken 5 alışkanlık…

1. Aç olsanız bile yemek yememek

asabi

Acıktığınızda kan şekeriniz düşer ve stresle ilişkili kortizol da dahil olmak üzere birçok hormon tetiklenir. Kendinizi daha sinirli, yorgun ve uyuşuk hissedersiniz. Haliyle toleransınız da düşer. Konsantre olmak ve iyi bir performans göstermek istiyorsanız karnınızın tok olması şart!  

 2. Uyumadan önce can sıkıcı programlar izlemek  

asabi

Uyumadan önce zihninizi ve bedeninizi sakinleştirecek şeyler yapmanız gerekir. Bu nedenle karamsar duygular uyandıran programlardan uzak durmalısınız. Zira can sıkıcı şeyler izlemek kendinizi depresif hissetmenize neden olabilir. Tercihinizi sizi rahatlatacak programlardan yana kullanın. Ek olarak TV ışığının uyku kalitenizi olumsuz yönde etkilediğini unutmayın.

 

3. Bütün gün evden çıkmamak

 Çalışırken saatler hemen geçiverir. Tüm işleriniz bittiğinde hala evden dışarı adım atmadınız mı? Cevabınız evetse zihninize ve bedeninize iyi davranmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Uyandıktan sonraki 30 dakika içerisinde güneş ışığı almak sandığınızdan çok daha önemlidir ve büyük bir etki yaratır. Ek olarak kahvenin de stresi tetikleyebileceğini unutmamalısınız!

 4. Bildirimleri gelir gelmez kontrol etmek

 Günde ortalama 50 kez telefonumuzu kontrol ettiğimizi duyunca şaşırabilirsiniz! Yapılan araştırmalar, ekrana bakmanın üretkenliğimizi düşürdüğünü doğruluyor. Odaklanma problemleri de cabası! Sürekli olarak telefonunuzu kontrol etmek, zaman yönetimi konusunda zorlanmanıza neden olabilir. Yapılacak en etkili şey elbette telefonunuzu farklı bir odaya bırakmak!

5. Doomscrolling

asabi

 Doomscrolling, hayatımıza yeni giren bir kavram olsa da aslında etkilerini hepimiz biliyoruz. Düzenli olarak yanlış haberlere, komplo teorilerine ya da felaket haberlerine maruz kalmak, zihinsel sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Asabi olmak, saldırganlık ve öfke, doomscrolling’in en yaygın sonuçlarıdır. Yani yine ekrandan uzaklaşmanız gerekiyor!

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.