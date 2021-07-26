Cumhurbaşkanı Tatar, doktor kızını nişan etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,kızını nişan etti .

Cansu Tatar ve Gökhan Atik nişanlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Sibel Tatar çiftinin doktor kızları Cansu Ayten Tatar, meslektaşı Gökhan Atik'le evlilik yolunda ilk adımı attılar.

