Cumhurbaşkanı Tatar, doktor kızını nişan etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,kızını nişan etti .
Cansu Tatar ve Gökhan Atik nişanlandı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Sibel Tatar çiftinin doktor kızları Cansu Ayten Tatar, meslektaşı Gökhan Atik'le evlilik yolunda ilk adımı attılar.
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