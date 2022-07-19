Cep telefonunuza virüs bulaştığını nasıl anlarsınız?

Tüm bilgilerinizi, özel dosyalarınızı sakladığınız akıllı telefonunuz ne kadar güvenli? Bu belirtiler, akıllı telefonunuza virüs bulaştığını ya da kötü amaçlı bir yazılımın sızdığının işareti olabilir.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmez cihazları olması da kaçınılmaz oldu. Haliyle hakkımızdaki pek çok bilgiyi barındıran bu cihazlara bilgisayar korsanları da ulaşmak için çeşitli yollar deniyorlar.

Kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla bilgisayar korsanları dosyalarınıza erişebilir, bilgilerinizi dolandırıcılık için kullanabilir. Hatta bilgilerinize eriştiklerinde sizin bu durumdan hiç haberiniz bile olmayabilir.

Birçok insan, akıllı telefonunu kullanırken arka planda bir korsan yazılımın saldırısına uğradığından habersiz olabiliyor.

Peki telefonunuzun bir saldırı altında olduğunu, cihazınıza virüs bulaştığını nasıl anlarsınız?

1- AKILLI TELEFONUNUZ YAVAŞLADIYSA

Uygulamaların yüklenmesi beklenenden uzun sürüyorsa bu, saldırıya uğradığınız anlamına gelebilir. Ayrıca, uygulama hiçbir neden yokken çökerse de virüs habercisi olabilir.

2- ŞARJI ÇABUK BİTİYORSA

Akıllı telefonların şarjı zamanla çok daha hızlı azalır ve pil ömürleri kısalır; ancak bu durum aniden yaşanıyorsa, kötü amaçlı yazılımlara işaret edebilir.

Bunun nedeni, kötü amaçlı yazılımın arka planda gizlice hareket ederken daha fazla güç tüketmesi.

3- FATURALARIN ARTMASI

Eğer faturalarınızda artışlar yaşanıyorsa, bu verilerinize sızıldığını ve hatta artık maddi olarak size zarar verdiğini gösterir.

4- AÇILIR PENCELERDEKİ ARTIŞ

Pop-up’lar web tarayıcılarında oldukça standart olsa da çok sık görünmeye başladıklarında, cep telefonunuza bir tür tehlikeli reklam yazılımı bulaştığı anlamına gelebilir.

5- BİLİNMEYEN NUMARALARDAN GELEN ARAMALAR

Bilinmeyen numaralardan çok sayıda mesaj ve arama almak, telefonunuzun güvenliğinin ihlal edildiğinin önemli bir işareti olabilir.

6- AŞIRI ISINMA

Aşırı ısınan bir akıllı telefon, eskidiği veya Güneş’e çok fazla maruz kaldığı anlamına geldiği gibi, kötü amaçlı yazılımların çalışmaya başladığının da göstergesi olabilir.

TELEFONUNUZUN SALDIRIYA UĞRADIĞINI DÜŞÜNÜYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Akıllı telefonunuza virüs bulaştığını veya kötü amaçlı bir yazılımın eriştiğini düşünüyorsanız, yapılacak ilk şey; güvenilir bir virüs koruma uygulaması indirmek ve bir tarama yapmak.

Sorun devam ederse, son çare olarak telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürerek sıfırlayabilirsiniz, ancak bundan önce güvenli olduğundan eminseniz önemli dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz.