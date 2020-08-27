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Çay, kahve ve bitki çayları su yerine geçer mi?

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Özellikle yaz aylarında su kaybının fazla olması nedeniyle su tüketiminin artırılması oldukça önemli. Çünkü vücudun susuz kalması cilt problemlerinden böbrek rahatsızlıklarına kadar ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Peki, su yerine geçen içecekler var mı?

Çay, kahve ve bitki çayları su yerine geçer mi?
 
 
  Günde kaç bardak su içmeliyiz? Su içeriği yüksek sebze ve meyveler nelerdir? Su tüketimi nasıl artırılır? Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan açıkladı.
 
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Su oksijenden sonra insan yaşamı için en önemli yaşam kaynağı. Vücudumuzun yaklaşık yüzde 70’i, kanın yüzde 83’ü, kemiklerin yüzde 22’si, beynin ve kasların ise yüzde 75’i sudan oluşuyor.
 
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Sağlıklı bir insan haftalarca yemek yemeden yaşamını devam ettirebilir ama susuzluğa dayanma süresi sadece birkaç gündür. Vücut ağırlığının yüzde 10’undan fazla sıvı kaybetmesi şiddetli halsizlik ve sıcak çarpmasına neden olurken yüzde 20 kayıpta ise yaşam tehlikeye girer.

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Yetişkin bir insanın günlük ortalama su ihtiyacı 8-10 bardak kadardır. Ancak bu sıcak ve nemli günlerde vücuttan sıvı kaybı artar. Bu nedenle kaybedilen sıvının mutlaka yerine konması gerekir.

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Bu noktada bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri çay, kahve ve bitki çaylarının sıvı ihtiyacını karşılamadığı ve su yerine geçmediğidir. Aksine bu içecekler idrar söktürücü etkiye sahip oldukları için vücuttan daha fazla sıvı atılmasına neden olurlar.

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Diğer yandan sıvı ihtiyacını karşılamaya destek olmak adına su içeriği yüksek olan besinleri beslenmenize ekleyebilirsiniz. Özellikle sebze ve meyveler oldukça yüksek bir su içeriğine sahiptir.

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Örneğin; salatalık, domates, kabak, biber, marul gibi sebzeler ile kavun, karpuz, çilek gibi meyvelere beslenmenizde daha çok yer vererek sıvı ihtiyacınıza destek olabilirsiniz. Bu yüzden günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmeli.
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Suların içine salatalık, çilek, nane yaprağı, limon, kabuk tarçın gibi besinleri ekleyerek aroma verilebilir. Bu sayede su içmek daha keyifli bir hale gelecektir. Her sabah kalktığınızda mutlaka 1 bardak su için.

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Çalışma masanızda, çantanızda, yatağınızın başında, arabanızda her zaman ulaşılabilecek şekilde su bulundurun. Her gece yatmadan önce mutlaka 1 bardak su için. Telefonunuza su içmeyi hatırlatacak bir aplikasyon yükleyin.
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