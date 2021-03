Koç: Sizin en iyi özelliğiniz cesaretiniz! Başkalarının tereddüt edeceği şeyleri bile gözünüzü kırpmadan yapabiliyorsunuz. Boğa: En iyi özelliğiniz bağlılığınız. Kendinizi bir şeye adadığınızda onun peşini asla bırakmassınız. Başladığınız işi her zaman bitirirsiniz! İkizler: En iyi özelliğiniz uyumlu oluşunuz. Hemen hemen her ortama uyum sağlayabilirsiniz. Bu sayede hiçbir zaman geri planda kalmassınız. Yengeç: En iyi özelliğiniz sadakatiniz. Birini önemsediğinizde iş bitmiştir! Önemsediğiniz insanlardan kolay kolay vazgeçemessiniz. Bu durum, kimi zaman can sıkıcı olabilir! Aslan: En iyi özelliğiniz kararlılığınız. Pes edecek türden bir insan değilsiniz. Kalbinizi ve zihninizi bir işe odaklarsanız o iş ne kadar zor olursa olsun altından kalkarsınız! Başak: En iyi özelliğiniz mantıklı oluşunuz. Her şeyi olduğu gibi net görürsünüz ve her zaman en iyi planları yaparsınız. Öğüt verme konusunda da oldukça başarılısınız! Terazi: En iyi özelliğiniz adaletli oluşunuz! Adalet için çok derin bir sevgi besliyorsunuz. Her şeyin dengelenmesi gerektiğini düşünüyor, insalara barışçıl yaklaşıyorsunuz. Akrep: En iyi özelliğiniz dürüstlüğünüz. Lafı dolandırmadan, olduğu gibi söylemeyi tercih ediyorsunuz. Kimsenin gözünü boyamıyorsunuz. Yay: En iyi özelliğiniz iyimserliğiniz. Hemen hemen her şeyde bir iyilik arıyorsunuz. Sizin için bardağın yarısı her zaman dolu! Oğlak: En iyi özelliğiniz acımasızlığınız! Sizi engellemek mümkün değil! İstediğiniz şeyi yapana dek çalışmaya devam edersiniz. Kova: En iyi özelliğiniz arkadaş canlısı oluşunuz. Yeni arkadaşlıklar kurma konusunda oldukça başarılısınız. Hemen hemen herkesle ortak bir nokta bulabilirsiniz. Balık: En iyi özelliğiniz şefkatiniz. Çevrenizdekileri çok önemsiyorsunuz. Herkes