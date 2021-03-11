Konu aşık olmak olduğunda karşınızdaki kişinin neler hissettiğini merak etmeniz kadar doğal bir durum yok! Aşık olmak, bir insanın yaşayabileceği en eşsiz duygulardan biridir. Böylesine derin bir bağ, kimi zaman sandığımızdan çok daha zor olabilir. Eğer siz de partnerinize karşı yoğun duygular besliyor ve onun da ne hissettiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! Burçların aşık olma sürelerini ve aşkla ilgili düşüncelerini sizler için araştırdık ve derledik. Duygusal balık burcundan inatçı koç burcuna, işte astrolojiye göre burçların aşık olma süreleri…

Koç – Çok hızlı

Koç, tutukulu ve hızlı hareket etmesiyle bilinir. Anı yaşamayı seven koçlar, tam bir aşk insanıdır. İlgilerini çeken birini buldukları anda onun peşine düşmekten çekinmezler. Tabii koçların aşık olmanın getirdiği heyecanı sevdiğini unutmamalısınız. Yani hızlı bir şekilde aşık olsalar da bu aşkları yine hızlı bir şekilde son bulabilir.

Boğa – Yavaş

En duygusal burçlardan biri olan boğa, ilk olarak fiziksel bir çekim hissetmelisidir. Güçlü ve istikrarlı insanları çekici bulan boğalar, ihtiyaç duydukları güveni elde edene kadar beklerler. İlişkinin ilk dönemlerinde partnerinin yaptıklarını hafızasına kazıyan boğa, güven bağını bu şekilde kurar. Bir boğanın aşık olması sandığınızdan çok daha üzün sürse de bu aşkın kolay kolay bitmeyeceğine emin olabilirsiniz.

İkizler – Yavaş

İkizler, çok sosyal ve enerjik bir burçtur. Yeni insanlarla tanışmayı ve flörtleşmeyi çok severler. Eğer bir ikizleri etkilemek istiyorsanız onu zihinsel olarak uyarmanız gerekir. Tabii ikizlerin kolayca sıkılma eğiliminde olduğunu da unutmamak gerekir. İkizler yavaş aşık olmanın yanı sıra bir süre sonra karşılarındaki insana gerçekten aşık olup olmadıklarını sorgulamaya başlarlar.

Yengeç – Çok hızlı

Yengeç; duygusal, hassas ve uyumlu yapısıyla tanınır. Merhametli ve şefkatli yengeçler, ilişkinin başlarında utangaç olma eğilimindedirler. Güzel yemeklerin, rahat gecelerin ve duygusal bağ kurmanın tadını çıkarmayı seven yengeç, aradıkları kişiyi bulduklarında ona sıkı sıkıya bağlanırlar ve bu düşkünlükleri oldukça uzun sürer.

Aslan – Çok hızlı

Karizmatik ve hızlı karar veren yapısıyla dikkat çeken aslan, oldukça renkli bir kişiliğe sahiptir. Çok hızlı bir şekilde aşık olan bu burç, sevdiği insanlara daima sadık olur. Tabii aslanların genellikle yanlış kişilere aşık olduğunu ve incindiğini de unutmamak gerekir. Güneş tarafından yönetilen aslanlar, ilgi odağı olmayı ve egolarını doyurmayı severler.

Başak – Çok yavaş

Başaklar, aşık olmak için acele etmezler. İş ve üretkenlik, romantizm ve flörte göre çok daha fazla ilgilerini çeker. Standartlarını karşılamayacak bir insala beraber olmaktansa zamanlarını kariyerlerine ayırmayı tercih ederler. Başaklar, risk olarak gördükleri kişilerden uzak durma eğilimindedirler. Yani iş ahlaklarını paylaşmayan ya da kariyerlerine müdahalede bulunan, onları yavaşlatabilecek kişileri çevrelerinden uzaklaştırırlar. Başak burcunun kalbini kazanmak için yavaş hareket etmek ve olayların doğal bir şekilde gelişmesine izin vermek gerekir. Onlar hazır olmadan önce onları bir ilişkiye zorlarsanız bu durum düşündüğünüzden çok daha kötü sonuçlanabilir. Başak burcunu etkilemek için gelecek ve kariyer planlarınızdan bahsedebilirsiniz.

Terazi – Hızlı

Terazi, romantikliğiyle dikkat çeken bir başka burçtur. İlişkilerinde uyum arayan terazi, partneriyle vakit geçirmekten çok hoşlanır. Cazibe, zerafet ve adalet fazlasıyla dikkatlerini çeker. Hava burcu oldukları için sosyalliği ve yeni arkadaşlar edinmeyi severler. Ek olarak çok çekici ve flörtöz olduklarını da unutmamak gerekir. Terazi için ilişkiler ortaklık anlamına gelir. Alabildikleri kadarını vermeye istekli birini bulduklarında hızlı bir şekilde aşık olacaklardır.

Akrep – Yavaş

Akrepler; derin, şehvetli ve tutkulu yapılarıyla bilinirler. Yoğun ve büyülü bir auraya sahip olan akrepler, size tamamen güvenene dek duvarlarını indirmezler. Şüpheci bir yaklaşıma sahip olan bu burç, özel birini bulana dek içini kimseye açmaz. Bu nedenle kendilerinin güvenini ve sevgisini kazanmak sandığınızdan çok daha uzun sürebilir.

Yay – Yavaş

Yay, mutlu olmak için bir ilişkiye ihtiyaç duymayan burçlardan biridir. Maceraperest yapısıyla dikkat çeken yaylar, yalnızca fiziksel maceralara atılmaz, zihinsel maceralardan da çok hoşlanırlar. Dünyayı birlikte keşfedebileceği bir insan arayan bu burç, özgürlük ve eğlenceye çok düşkündür. Onlar için aşık olmak, doğru partneri ve doğru zamanı bulmakla ilgilidir. Özgürlük duygusunu bastırmayan ve dünyayı onunla keşfetmeye hazır birini bulduklarında aşık olurlar. Burçların arasında en yavaş aşık olanlardan biridir yaylar.

Oğlak – Çok yavaş

Oğlaklar, konu aşk olduğunda beklemekten yanadır. Çok çalışan, sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanan insanlardan hoşlanırlar. Pek çok oğlak, başarıya ulaşma olasılığı daha yüksek olduğu için yaşça büyük insanları daha çekici bulurlar. İş hayatında benimsediği tavrı aşk hayatında da benimseyen oğlak, ilişkisinin yaptığı fedakarlıklara değip değmediğini düşünür. Bunu anlayana dek de aşk konusunu askıya alırlar.

Kova – Çok yavaş

Mutlu olmak için bir ilişkiye ihtiyaç duymadan bir diğer burç da kovadır. Kendi biricikliğini ortaya koyabilen özgün insanlardan hoşlanırlar. Topluluk içerisinde olmayı seven kovalar, çevrelerini ve dünyayı değiştirmek için doğal bir isteğe sahiptirler. Bu nedenle kimi zaman partnerlerindense çevrelerine odaklanmayı tercih edebilirler. Tabii bu durum kova burçlarının aşık olmadığı anlamına gelmez. Kovalar, bir ilişkiye başlamadan önce arkadaşlığı denemeyi tercih eder.

Balık – Çok hızlı

İlk görüşte aşık olma olasılığı en yüksek burç balık burcudur!