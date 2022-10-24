Burçlara göre en iyi renk kombinasyonları açıklandı

Sosyal medyada yayınlanan paylaşım, burçlara göre ev dekorasyonunun nasıl yapılması gerektiğini ortaya çıkardı... Paylaşım kısa sürede tartışma yarattı.

İnternet üzerinden hizmet veren baskı galerisi Tall Boy, bir astrologla işbirliği yaparak burçlar için en doğru renk kombinasyonlarını yayınladı.

TikTok’ta #colorfulinteriors hashtag’i ile 12.9 milyon kez izlenen videolar için Tall Boy’un kurucu ortağı James May, “Evinize renk katmanın harika bir yolu, çatışan gölgelerle denemeler yapmaktır” diyor.



May, “Birçok ev sahibi, iç mekan seçimlerinde daha deneysel olmaya çalıştıkça, renkli iç mekanlar giderek daha popüler hale geliyor.”

“Hangi renkleri deneyeceklerinden emin olmayanlar için astrolog Inbaal Hongiman, burçlar için en iyi renk kombinasyonlarını sıraladı” dedi.

MAVİ VE SARI

Okyanus renkleri ve deniz kenarı kombinasyonları Balık burcu için uygundur. Bu burçta doğanlar ayak parmaklarının arasındaki kum ve su hissini severler ve bu renklerle, deniz ve güneş kombinasyonunun tadını çıkarırlar.



Başaklar hayatta iyi bir sohbet ve biraz neşeden başka bir şey istemezler. Pratik fikirlidirler ve bu burçta doğanlar için hayat karmaşık değildir. Astrolog, mavinin, iletişim için boğaz çakrasının rengi ve sarının da neşe için solar pleksus çakrasının rengi olduğunu açıkladı.







MOR VE TURUNCU

Oğlak burcu için zenginlik önemlidir. Mor renk, monarşiyle olan geleneksel bağları nedeniyle bu burçta doğanlara çok yakışır. Bununla beraber astroloğa göre turuncu aktif olmakla bağlantılı ve Oğlakların da zaten boş günü yok.

Zıtların birbirini çekmesi İkizler’in sloganıdır. Bu burcun sembolü İkizlerdir ve bu burçta doğanlar bir arada iki insandır ve her şey hakkında iki farklı görüşe sahiptirler. Bu beklenmedik kombinasyon, onların çelişkili doğasını somutlaştırır.





PEMBE VE SARI

Güneş, Aslan burcunun hükümdarıdır ve Aslan burcunda doğanlar, tenlerinde güneş ışığı hissinin tadını çıkarırlar. Aslanlar korkmaz, güçlüdürler ve bu nedenle güçleri hakkında “bağıran” bir renk kombinasyonunu tercih ederler.





YEŞİL VE TURUNCU

Yay, tropikal bir renk kombinasyonunu sever. Bu burçta doğanlar, mümkün olduğunca seyahat etmeyi severler. Onlar geleneklere bağlı değildirler ve eğlenceyi zarafete tercih ederler. Cesur ne ise, onu isterler.

Yeşil tonları ise Kova için mükemmeldir. Entelektüel, adaleti seven bir burç olarak, soluk yeşiller su grubu burcunda doğanlar için iyi çalışır. Turuncu, eğlence duygusu enjekte ederken bu doyurucu çatışma ile motive olacaklar.





MAVİ VE TURUNCU

Yengeç sevgi dolu bir yuva yaratmayı sever. Yengeç burcunda doğanlar mavi rengi tercih eder ve onların hayali tüm ailesini turuncu rengi gibi ateşin önünde bir arada görmektir.





BORDO VE MAVİ

Gizem bir Akrep için önemlidir. Akrep burcunda doğan insanlar için sırlar ve entrika hayatın baharatıdır. Astrolog, onların derin karakterlerini temsil eden derin tonları sevdiklerini söylüyor.

Zodyak’ın en zarif burcu olan Terazi çatışmalar için mücadele eder. Terazi, uyumlu, bir araya getirilmiş bir görünümü sever ve renk paletinde çok uzak olmayan tonları seçer. Hem mavi hem de bordo, bir Terazi’nin seveceği sakin tonlara sahiptir.





KIRMIZI VE PEMBE

Kırmızı, Koç için her şeyle uygundur. Koç burcunda doğanlar kırmızı renge bayılır ve cesur bir kombinasyonu severler; eğer göz alıcıysa, bunun peşinden giderler.

Boğa gibi bir burç çatışmaya taraf değildir, ancak duygusal ve fiziksel olarak sevmeyi severler. Boğa burcunda doğan bireyler, cinsel dürtüyü kontrol eden temel çakranın rengi olan kırmızıyı, aşk için kalp çakrasının rengi olan pembe ile birleştirmekten mutluluk duyar.



