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Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek

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İzlanda'da Sevgililer Günü dolayısıyla yapılan yeni bir araştırma, afrodizyak etkili 10 yiyeceği belirledi.

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Bugüne kadar bildiklerinizi unutun: Afrodizyak etkili 10 yiyecek

 

 Cinsel yaşamı renklendiren ve tutkuyu harekete geçiren afrodizyak etkili yiyecekler her zamanki popülerliğini koruyor. Sevgililer Günü’ne sayılı gün kala, İzlanda’da yapılan bir araştırma bugüne kadar bilinenlerin aksine 10 afrodizyak etkili yiyeceği belirledi.

Yaklaşık 2 bin yetişkinin katıldığı araştırmada, çikolata ilk sırada yer alırken, pizza ve spagetti gibi yiyecekler de şaşırtıcı şekilde listede yer aldı.

İşte, İzlanda’da yapılan araştırmalara göre afrodizyak etkili 10 yiyecek;

1- Çikolata

2- Dondurma
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3- Pasta
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4- Pizza
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5- Dana Rosto
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6- Spagetti Bolognese
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7- Köri
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8- Wok yemekleri
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9- Lazanya
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10- Burger
Burger Smile - Yeni Mah. Lale Cad. No:29

 Psikoterapist ve ilişki uzmanı Lucy Beresford araştırmayla ilgili olarak ‘Yemek sadece beslenmekten daha fazlasıdır. Doğduğumuz andan itibaren beslenmek, ilk somut aşk deneyimimizdir ve kucaklaşma yaşamışız gibi hissettirir.” dedi.

Beresford, ‘Nihayetinde, Sevgililer Günü keyifle ilgilidir, bu yüzden çikolata veya dondurma gibi hem mutlu hem de özel hissettiren yiyecekler sunun.’ ifadelerinde bulundu.

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