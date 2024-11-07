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Boo’nun artık bir yuvası var

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Bayraktar Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, sahipsiz bir köpeğe sahip çıktı. Boo ismi verilen köpeğe okul içerisinde yuva yapıldı

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Boo’nun artık bir yuvası var
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Bayraktar Ortaokulu'nda bir grup öğrenci, öğretmenler ve idareciler örnek davranış göstererek sahipsiz bir köpeği sıcak bir yuvaya kavuşturdu.
Geçtiğimiz haftalarda sık sık okulu ziyaret eden bir sokak köpeği, öğrencilerin ve öğretmenlerin dikkatini çekti.
Köpeğin bir gün okul bahçesinde bayılması sonucu öğretmenler, köpeği veterinere götürdü. Öğrencilerin köpeğe olan ilgisine duyarsız kalmayan öğretmenler ve idareciler köpeğe Bayraktar Ortaokulu adından esinlenerek Boo ismini verdi.
Okuldaki atık malzemelerden Boo’ya okul içerisinde bir kafes yapılırken, öğrenciler teneffüslerde hem köpeği besliyor hem de gezdiriyor.
Bayraktar Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilere küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamayı hedeflediklerini belirtirken öğrencilerin sorumluluk duygusunun da geliştiğini aktardı. Okul idaresi Boo’nun Bayraktar Ortaokulu’nun simgesi haline geldiğini belirtti.
 
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