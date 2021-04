Bolatcıoğlu en güvenli ve en ekonomik çözümlerle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor

Ülkemizde faaliyette olan özel güvenlik ve koruma hizmeti veren şirketlerden Bolatcıoğlu Ltd. ulusal çapta kamu sektöründe öncü bir şirket olmaya devam ediyor.Bolatcıoğlu Ltd Direktörü Okan Bolatcıoğlu sitemize yaptığı açıklamada şirketlerinin profesyonel ekip kadrosu ile tüm resmi kurum ve kuruluşlar, fabrikalar, bankalar, okullar, hastaneler gibi resmi kurumlara profesyonel güvenlik personellerimiz ile özel güvenlik ve koruma hizmetleri olarak ulusal çapta kamu sektöründe öncü bir şirket olmaya gayret gösterdiğini belirtti. Şirketlerinin en güvenli ve en ekonomik çözümlerle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermekte olduklarını vurguladı.Okan Bolatcıoğlu sözlerine şöyle devam etti:“Mağaza, market, banka şubeleri ve şirket ofislerinin yer aldığı iş ve alışveriş merkezleri üst düzey güvenlik önlemlerinin alınması gereken yerlerdir. İnsan sirkülasyonu çok fazladır ve çok farklı güvenlik tehdidi ile karşı karşıyadır.Bolatcıoğlu Ltd olarak amacımız, mal sahiplerinin ve işletmelerin can ve mal güvenliğini deneyimli özel güvenlik personellerimiz ile sağlamaktır. Yurt içi ve Yurt dışından gelecek olan kişi ve kişilere VİP Araçlar eşliğinde hava alanından alınıp istenilen şekilde konaklama şekilleri sunarak 7/24 Alanında Uzman Güvenlik ve Özel şoför eşliğinde müşterilerimizin isteklerini yerine getirmek önceliğimizdir. Müşterilerimizin iş yoğunluğu ve takibini minimum seviyeye düşürerek danışmanlık hizmetlerini şirketimiz olarak en üst düzeyde güvenli ve sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmekteyiz. Bolatcıoğlu Ltd alanında uzman eğitmenlerle birlikte gerekli vasıflara sahip özel güvenlik personelleri yetiştirmekteyiz. Yer aldığımız her projede kendi yetiştirdiğimiz uzman personellere öncelik tanıyarak, onların bu alanda olabildiğince profesyonel vasıflara ulaşmalarını sağlamak en önemli prensiplerimiz arasındadır.”