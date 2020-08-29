Başarılı Çocuklar Yetiştirmek İsteyenlere 8 Ebeveynlik Önerisi

Başarılı bir çocuk yetiştirmek düşündüğünüz kadar zor değil! İşte ünlü bir psikologtan çocuk yetiştirmekle ilgili 8 öneri...

Konu çocuk yetiştirmek olduğunda tüm ebeveynlerin hedefi başarılı evlatlara sahip olmak. Dünya üzerinde belki de milyarlarca kez deneyimlenen ebeveynlik, ne yazık ki düşünüldüğü kadar kolay bir iş değil. Dünyaya getirdiğiniz bir canlının sorumluluğunu üstlenmek ve onu koruyup kollayarak, mümkün olan en iyi şartlarda yetiştirmek; belki de hayatınız boyunca alabileceğiniz en büyük sorumluluklardan biri. Elbette kimse kusursuz bir ebeveyn değil. Ancak bazı hatalar var ki uzmanlar, başarılı bir çocuk yetiştirmek isteyenlerin bu hatalardan kesinlikle kaçınmasını öneriyor. İdeal ebeveynlik üzerine yazdığı kitaplarıyla tanınan ünlü psikolog Marina Mellia, başarılı çocuklar yetiştirmenin sırlarını açıkladı. Biz de sizler için araştırdık ve derledik. İşte ünlü psikolog Mellia’dan başarılı çocuklar yetiştirmekle ilgili 8 öneri…

1. Davranışlarınızla onu bir kalıba sokmayın



Çocuğunuzla kurduğunuz iletişim, onun karakterini şekillendiren en büyük etkenlerden biri. Ona yüklediğiniz sorumluluklar, düzenli olarak kurduğunuz cümleler ve eleştirileriniz; çocuğunuzu fark etmeden bir kalıba sokmanıza yol açar. Örneğin çocukluğu boyunca yaşından çok daha büyük sorumluluklar üstlenen çocuklar, hastalığı bir silah olarak kullanabilir ve ailesinin ilgisini çekmek ya da sorumluluklardan kaçmak için hasta numarası yapabilir. Ya da hata yaptığında sert bir şekilde eleştirilen çocuklar; hata yapmaktan öylesine korkarlar ki hayatları boyunca risk almadan, yettiği kadarıyla yaşamaya alışırlar. Takdir edersiniz ki bu insanlar hiçbir zaman merdivenin bir üst basamağına çıkacak cesareti gösteremez.

2. Kırıcı cümlelerden kaçının



Çocuğunuzu siz dünyaya getirdiniz. Dolayısıyla ona bakmak da sizin sorumluluğunuz. Ona baktığınız ve onu yetiştirdiğiniz için size şükranlarını sunmasını bekleyemezsiniz. Bu nedenle “Biz senin için şunları yaptık ama sen…” gibi cümleleri arkanızda bırakın. Çocuğunuz için yaptığınız fedakarlıkları sahiplenin. Bunları çocuğunuz istediği için yapmadınız. Diğer ailelere göre çok daha fazla mı fedakarlık yapıyorsunuz? Öyleyse süper