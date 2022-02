Baklavada lezzet ve kalitenin adı: Gülşenoğulları

1987 yılından bugüne kadar ayni lezzet ve kaliteyle Kıbrıs halkına baklava sunan Baklavacı Gülşenoğulları gelişerek büyürken, kalitesinden ödün vermiyor

Ülkemize baklavayı ilk getiren veya bir başka değişle ülkemiz insanına Gaziantep’in meşhur tatlısı Baklavayı sunan ilk isim olan Baklavacı Gülşenoğulları 35 yıldır Kıbrıs’a kaliteli ve lezzetli baklavalarıyla hizmet etmeye devam ediyor.1987 yılından bugüne kadar ayni lezzet ve kaliteyle Kıbrıs halkına baklava sunan Baklavacı Gülşenoğulları’nın ortağı ve kurucu Mustafa Gülşenoğulları’yla kısa bir röportaj yaparak, hem Baklavacı Gülşenoğulları’nı tanıdık hem de gelecekteki planlarını öğrendik.Mustafa Gülşenoğulları, çalışmak için KKTC’ye 1986 yılında geldiğini belirterek “Ben buraya gelmeden önce de Gaziantep’te ailece baklavacılık işi yapıyorduk. Halen daha da ailem Antep’te baklavacılık işini sürdürüyor. İlk geldiğim 1986 yılında baklavacılık yapmayı düşünmüyordum. Ancak burada bir baklavacı eksikliğini fark ettiğimiz için 1987 yılında Baklavacı Gülşenoğulları’nı üç ortak birlikte kurduk” dedi.İlk başladıkları yıllarda biraz sıkıntı çektiklerini ancak tanınmaya ve Kıbrıs halkının baklavanın eşsiz lezzetini tatmaya başlamasıyla satışların arttığını dile getiren Mustafa Gülşenoğulları, işlerini iyi ve kaliteli yaptıkları için kısa sürede her yerden müşterileri olduğunu belirtti.1987 yılında 3 kişiyle başladıkları baklavacılık işine şu anda 8 kişi olarak devam ettiklerini söyleyen Gülşenoğulları “Şu an bir aile şirketi gibiyiz. Üç kuşaktır biz baklavacılıkla hayatımızı kazanıyoruz. İnşallah gelecek kuşaklar da bu işi devam ettirecek” diye konuştu.Şu anda 9 çeşit baklava üretimleri olduğunu dile getiren Gülşenoğulları, her birinin birbirinden lezzetli olduğunu söyledi. Baklava çeşitlerinin özel baklava, dürüm baklava, şöbiyet baklava, havuç dilimi, kadayıf, kuru baklava, soğuk baklava, fıstık dolama ve bülbül yuvası olarak 9 çeşit olduğunu belirten Mustafa usta, yazın dondurma üretimini de kendilerinin yaptığını kaydetti.Gülşenoğulları “Bizim baklavalarımız, el yapımıdır. Diğer yerler bezelerini makine ile üretirken, biz el emeğimizle açıyoruz. Bu nedenle lezzetimiz ve kalitemiz tartışılmazdır” dedi. Ürünlerinde hiçbir katkı olmadığını ve hepsinin özel olduğunu vurguladı.Güzel bir baklavanın önce sert bir hamurla başlandığını söyleyen Mustafa usta, “Hamur ne kadar ince olursa, lezzeti o kadar iyi olur. Baklavada lezzet ve çıtırlık da önemlidir. İkinci aşamada ise pişirilmesi ve şerbetin kıvamı önemli” dedi.Sektör olarak en büyük sıkıntılarının malzemelerin fiyatları olduğunu ifade eden Mustafa usta, un şeker, fıstık, yağ gibi ürünlerin fiyatlarının sürekli yükseldiği için sıkıntıya girdiklerini vurguladı.Gülşenoğulları Baklava olarak Türkiye’de Antep’te ve Konya’da şubeleri olduğunu söyleyen Mustafa usta “Artık çocuklarımız da büyüdüğü için Kıbrıs’ta da büyümeyi hedefliyoruz. Şu anda Lefkoşa Ortaköy Lemar yanında bir şubemiz daha var. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer bölgelerde de şubelerimiz olacak.” dedi.Baklavada ilk lezzeti tattıran kendileri olduğunu vurgulayan Mustafa Gülşenoğulları, “Her zaman halkımıza daha iyi baklavalar yedirmek için kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı..