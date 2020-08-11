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Bahçe ve teras dekorasyon fikirleri

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Bahçe ve teras düzenlemesinde detaylar bir bütünü oluşturur.

Bahçe ve teras dekorasyon fikirleri

Bahçe ve teras dekorasyonu fikirlerine birlikte göz atalım!

 

Bahçe ve teras dekorasyonunda çiçek kullanımı
Bahçe ve teraslarınıza doğal bir görünüm katmak için çiçeklere yer açın.


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Kullanacağınız çiçeklerin türünü, güneş ışınlarının geliş açısına göre seçebilirsiniz.


 

Doğal ortamınızın nem dengesini sağlayacak iyileştirici çiçekler kullanabilirsiniz. Bu iyileştirici çiçekler arasında; aloea vera doğru bir tercih olacaktır.


 

Çiçeklerinizin ömrünü uzatmak için, güneş ışınlarını süzecek bir gölgelik kullanabilirsiniz.


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Çiçek gölgeliğini, ışığı tutmayan beyaz bir kumaş ile de oluşturabilirsiniz.


 Balcony Garden Inspiration – gardenmagz.com

Kısa bir zaman içinde büyüyen çiçeklerinizin için ayrı ayrı gölgelikler oluşturmanız faydalı olacaktır.


 Tiernas imagenes para fondo de pantalla - Posts | Facebook

Renkleri kullanmaktan korkmayın
Renkleri kullanırken cesur olun. Canlı renklerle, bahçe ve terasınıza ruh katabilirsiniz.


  

Bahçe ve teras dekorasyonunda belirli konseptler çerçevesinde renk uyumu yakalayabilirsiniz


 

Akdeniz teması için; mavi ve beyaz tonlarını kullanabilirsiniz. Renkli çiçeklerle ortamınızın renk uyumunu destekleyebilirsiniz.


 

Bahçe mobilyası seçerken...


 

Bahçe ve teras dekorasyonunda, dış faktörlere dayanıklı bahçe mobilyaları ve aksesuarları tercih etmeniz gerekir.


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Bambu ve hasır bahçe mobilyaları, dayanıklı bir yapıya sahiptir. Bu ürünleri, bahçe ve teras dekorasyonunda rahatlıkla kullanabilirsiniz.


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Bahçe ve teras dekorasyonunda ahşap bahçe mobilyaları tercih etmek istiyorsanız; ürünlerin neme ve ısıya karşı dayanıklı olması gerekiyor.


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Yeterli alanınız varsa, bahçe mobilyalarını branda ile koruyabilirsiniz.


 เปลี่ยน..ให้ชีวิตฟินขึ้น!! ด้วยการ 'จัดที่กินข้าวใหม่' มาอยู่ที่ ...

Bu önerilere dikkat!


 Bohemian Style für Ihre Terrassen und Balkone (With images ...

Bahçe ve teras dekorasyonunda alandan tasarruf etmek için açılıp kapanan masa modellerine göz atabilirsiniz.


 

Bahçe ve teras dekorasyonunda ortamın büyüklüğü önemlidir. Ortamın boyutuna göre taşınabilir bahçe mobilyaları tercih edebilirsiniz.


 Pin on Garden 1

Fransız balkon tipi balkonlarda, yerden tasarruf etmek için tekli kanepe modellerine göz atabilirsiniz.


 El124 on Twitter: "Espacios en casa fuera de casa para disfrutar ...
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