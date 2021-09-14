Alerjik Bir Bünyesi Olanların Dikkat Etmesi Gereken 8 Kural

Eğer alerjik bir bünyeniz varsa mevsim geçişleri, en büyük kabusunuz olabilir. Alerjik bünyeler için etkili bir ev temizliği çok önemlidir. Küf, evcil hayvan tüyü, toz ve akarlar alerjinizin artmasına, dolayısıyla da hayat kalitenizin düşmesine neden olabilir. Peki ne yapmalısınız? Cevap oldukça basit: Etkili ve tam bir temizlik! Alerjik bir bünyeye sahip olanların temizlik yaparken dikkat etmesi gereken noktaları araştırdık ve yazdık. İşte etkili bir temizlik için dikkat etmeniz gereken kurallar…

1. Kaliteli bir süpürge tercih edin, sık sık kullanın

Evinizi düzenli olarak süpürmek, alerjenlere karşı kuracağınız ilk savunma hattıdır. Özellikle alerjik bir bünyeye sahip olan kişilerin HEPA filtreye sahip süpürgeler tercih etmesi önerilir. HEPA filtreler; polen, evcil hayvan kepeği ya da toz akarı gibi parçacıkların %99.7’sini temizler.

2. Temizlik yaparken maske ve gözlük kullanın

Temizlik yaparken vücudunuzu alerjenlerden korumanın en etkili yolu, maske ve eldiven kullanmaktır. Koruyucu gözlükler de iyi bir tercih olacaktır. Ek olarak maskenizi nefes almanızı engellemeyecek türden seçmenizde fayda var.

3. Nevresim takımlarınızı sık sık sıcak suda yıkayın

Eğer nevresim takımlarınızı ayda bir kez değiştiriyorsanız geçmişler olsun! Cilt pulları, evcil hayvan tüyleri, küf ve cildinizi tahriş edebilecek pek çok madde nevresim takımlarımızda barınır. Uzmanlar, hem nevresim takımlarını hem de yastık ve yorgan gibi eşyaları düzenli olarak sıcak suda yıkamanızı öneriyorlar.

4. Kokusuz temizleyiciler tercih edin

Parfümlü temizleyiciler, alerjinizi tetikleyecek sentetik kimyasallar barındırabilir. Dolayısıyla kokusuz ve boyasız temizlik malzemeleri tercih etmeniz gerekiyor. Günümüzde kimi markalar astım ve alerjiden muzdarip kişiler için özel sertifikalı ürünler üretiyor

5. Yukarıdan zemine temizleyin

Temizlik süreci, ne yazık ki, toz parçacıklarının daha fazla yayılmasına neden olabilir. Dolayısıyla temizliği, yukarıdan aşağıya olacak şekilde yapmanız gerekir. Örneğin oturma odasını temizlerken ilk olarak rafların tozunu alın, ardından yavaş yavaş aşağı inin. Zeminleri en son temizleyebilirsiniz.

6. Yüzeyleri temizlemek için nemli bir bez kullanın

Mikrofiber bezler, etkili bir temizlik için harika! Kuru bezler, toz parçacıklarını yeterince tutmazken nemli bezler tozları ve alerjenleri temizler. Mikrofiber bezleri hafifçe ıslatarak kullanabilirsiniz.

7. Duşunuzu mutlaka dezenfekte edin

Küf, duş gibi nemli ve sıcak ortamlarda gelişir. Tabii her zaman çıplak gözle görülmek zorunda da değildir. Dolayısıyla duşunuzun içini, temiz gözükse bile, temizlemeniz gerektiğini unutmamalısınız.

8. Duş perdenizi yıkamayı unutmayın

Duş perdeleri, müthiş bir küf kaynağı olabilir. Dolayısıyla tıpkı nevresim takımınız gibi duş perdenizi de haftada bir kez yıkamanız gerekiyor. Dilerseniz duş perdenizle birlikte 1-2 havluyu çamaşır makinesine atabilir, duş perdenizin iyice ovalanmasını sağlayabilirsiniz.