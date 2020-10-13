Acılı ve Baharatlı Yiyecekler Yediğinizde Vücudunuza Ne Olur?

Baharatın yemeklere lezzet kattığı biliniyor. Ancak çok fazla baharat tüketmek zararlı olabiliyor.

Yemeklere konulan baharat şüphesiz yemekleri daha lezzetli hale getiriyor. Ancak çok fazla baharat tüketmek vücut için zararlı olabiliyor. Tabii ki baharat tüketmenin yararları da bulunuyor. Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa, baharat tüketmeden önce ne kadar tüketmeniz gerektiğini doktorunuza danışabilirsiniz. Acı ve baharatlı yiyeceklerin, baharat tüketiminin yararları ve zararları nelerdir?

1. Kilo verebilirsiniz





Baharatlı yiyecekler, yağ yakımını hızlandırır. Ancak hiçbir şey egzersiz yapmanın ve sağlıklı beslenmenin yerini tutamaz. Bu nedenle kilo vermek için en ideal yol sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmaktır. Yine de beslenme uzmanınıza danışarak biber tüketebilirsiniz. Biberde bulunan kapsinoidler zararsızdır ve yağ yakımını hızlandırırlar.

2. Ağrı toleransınız artar





Bazı insanlar için baharatlı yiyecekler yemek, acı verici olduğu için buna inanmak zor olabilir ancak baharatlı yiyecekler ağrı eşiğinizi yükseltir. Uzmanlar, kapsaisinin beynimizde acı veren duygulardan sorumlu olan özel bir maddeyi hedef alabileceğini öne sürüyor.

3. Bağışıklık sisteminiz güçlenir





Baharatlı yemeklerin tadını çıkarırken vücudunuz antioksidanlarla zenginleşir. Antioksidanlar bizi vücudumuza saldıran mikroplardan koruduğu için özellikle grip mevsiminde faydalıdır. Bu nedenle zaman zaman baharatlı yiyecekler yemek yararlıdır. Özellikle biberin gücünden faydalanabilirsiniz.

4. Yaşam süreniz uzar





Yapılan bir çalışmaya göre, haftada 6-7 gün acılı/baharatlı yemek yiyenlerin ölüm oranının yüzde 14 daha düşük olduğunu gösterdi. Araştırma, baharat severleri diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak gözlemledi. Baharatlı yiyecekler sağlıksız bir yaşam tarzına sahip olanlar için ya da herhangi kronik bir rahatsızlığı olan kişiler için uygun değildir. Size fayda sağlamak yerine zarar verebilir.

5. Şeker alımı ihtiyacınız azalır





Şekerin sağlığınız için oldukça zararlı olduğu artık bir sır değil. Ancak tükettiğiniz şeker miktarını da azaltmak kolay değil. Uzmanlar, zaman zaman menünüze baharatlı yemekler eklemenin şeker arzusuyla savaşmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Çünkü genellikle baharat içeren yiyeceklerin ardından tatlı şeyler istemeyiz.

6. Damak tadınız zarar görebilir





Diliniz, baharatlı yiyeceklerden zarar görebilir. Fazla acılı ya da baharatlı yiyecekler, geçici olarak tat alma duyunuza zarar verebilir. Bunun nedeni de dilin üzerindeki tat reseptörlerinin fazla baharat ya da acı nedeniyle zarar görmesidir.

7. Alerjik sorunlara neden olabilir





Bazı insanlar bol baharat içeren bir akşam yemeği yedikten sonra sabah şişmiş bir yüzle uyandıklarını ve kaşıntı yaşadıklarını söylüyor. Bunun nedeni baharatların zaman zaman alerjik reaksiyona neden olabilmeleri. Eğer baharatlara karşı alerjiniz varsa bir doktora görünmenizde fayda var.

8. Mide problemleri yaşayabilirsiniz





Hassas bir mideniz varsa, baharatlar sizin için rahatsız edici olabilir. Bağırsaklarınızı bozabilir ve midenizi tahriş edebilir. Ek olarak, geçici gastrite neden olabilir veya zaten mide sorunlarınız varsa, kötüleşmesine neden olabilir.