10 dakikada hazırlayabileceğiniz 10 bitki çayı önerisi

Bağışıklık sistemimizi güçlendiren, zayıflatan, sağlıklı bir cilde kavuşmamızı sağlayan ayrı ayrı birçok bitki çayı mevcut. Bugün siz de kendinize 10 dakika ayırıp lezzetli bir bitki çayı yapmak istiyorsanız aşağıdaki önerilerimize göz atabilirsiniz! İ

Sindirim sistemi üzerinde son derece etkilidir. Sindirimi kolaylaştırma, mide rahatsızlıklarına iyi gelme, iştah açma özelliğiyle öne çıkan kekik çayı, ayrıca adet kanamalarını dengeler, kramplı adet ağrılarına iyi gelir, organizmayı güçlendirir ve ergenlik sivilcelerini engeller.Bilimsel adı Salvia Officinalis olan adaçayı, griye çalan yeşil yapraklı ve odunsu bir sapı olan bir bitkidir. Ballıbabagiller familyasındandır. Bu familyada bulunan diğer bitkiler kekik, lavanta, nane, biberiyedir. Orta Doğu ve Akdeniz bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Yaz başına doğru beyaz, pembe ve mor renkli çiçekler açar. Sağlık için birçok faydası bulunan adaçayı, sabun ve kometik ürünlerinde de kullanılır.Biberiye çayı, baş ağrılarına iyi gelir, solunum yolu için iyidir, burun tıkanıklıklarını giderir, antiseptik özelliği sayesinde ağızda oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar, kabızlık sorununa çözüm getirir, kan dolaşımını hızlandırır, kış aylarında vücudun daha sıcak olmasını sağlar, zayıflamaya yardımcıdır.Kantaron çayı uzun yıllar boyunca ruhsal, psikolojik sorunlara çözüm olarak antidepresan niteliğinde destek olarak kullanılmıştır. Sinirleri yatıştırır, depresyona iyi gelir. Olaylara daha olumlu yönden bakmayı, hemen sinirlenmemeyi sağladığı söylenir.Halk arasında oğul otu, limon nanesi isimleriyle de anılır. Limona benzeyen hafif bir kokusu olan melisa çayı, yaz aylarının sonuna doğru küçük çiçekler açar. "Melisa çayı ne işe yarar?" sorusuna cevaplardan biri olan en belirgin özelliği ise sakinleştirci etkisidir. Bu yönüyle anksiyete yaşayanların fayda gördüğü bir bitki çayı olarak değerlendirilir.Özellikle zayıflamak isteyenlerin diyetine destekleyici olarak tükettiği kayısı çayının tek faydası bununla kalmıyor. Kalpten göz sağlığına birçok faydası bulunuyor.Piyasada hazır ve poşetlenmiş olarak satılan böğürtlen çayları genellikle elma, portakal kabuğu, tarçın, hibisküs ve tatlandırıcılar içerdiği için yoğun tatlı bir çay olarak içilebiliyor. Ancak böğürtlen bitkisinin kendisinden yapılan çay, daha yapraksı bir tat vermektedir. Yapraklarının şifasından faydalanmak için yalnızca böğürtlen yaprağından çay hazırlanabileceği gibi, meyvelerin lezzetinden ve şifasından faydalanmak için de kurutulmuş veya taze böğürtlen meyveleri çaya ilave edilebilir.Kuşburnu içerisinde, portakaldan %50 daha fazla C vitamini vardır. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, kolajen yapı sistemine yardımcı olur.Yaz aylarında çiçeklenen ıhlamur ağaçları etrafa nefis kokular saçmaya başlar ve toplanan ıhlamur çiçekleri, kış boyunca lezzetli ve şifalı çaylar demlemek için kurutularak saklanır. Sağlığa birçok faydası bulunan ıhlamur, uzun süreler boyunca kaynatıldığında şifalı etkisini kaybedebilir. Ihlamurdan en etkili faydayı sağlayabilmek için, ıhlamur çiçeklerini doğru bir şekilde demlemelisiniz.Hastalıklara karşı koruyan, öksürükten halsizliğe pek çok rahatsızlığa iyi gelen elma çayı, aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı. Farklı elma çayı tarifleri deneyerek siz de bu muhteşem meyveden faydalanabilirsiniz!