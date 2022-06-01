1 Haziran Dünya Çocuk Günü Nedir?

Dünya Çocuk Günü hemen hemen her ülkede farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Kutlanılan tarihlerden bir tanesi de 1 Haziran yani bugündür. Uluslararası Çocuk Günü fikri; 1925 yılında Cenevre'de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur.





Bu konferansa 54 ülke katılım göstermiş ve sonrasında yayınlanan bildiri kabul edilmiştir. Çocuklar yarının büyükleridir, geleceğin yöneticisi ve güvencesidir. İnsanlığın mutluluğu ve huzuru için, dünyanın güzelleşmesi için çocukların iyi yetişmesi ve korunması gerekmektedir. Tüm dünyada barış içinde yaşanması için çocukların önemi büyüktür.

Dünya Çocuk Günü evrenseldir ve çoğu ülkede farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Ancak Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye olan bütün ülkelerde aynı günde kutlanır. Bu günün anlam ve önemine özel vatandaşlar araştırma yapmaya başladılar. Dünya barışı için en önemli unsurlardan biri çocuklarımızdır. Çocukların iyi yetişmesi, sağlıklı ve huzurlu olabilmesi, güvence altında yaşaması dünyanın güzelleşmesi için gereklidir. Bu sebepten ötürü çocukların önemi büyüktür. Türkiye'de bu gün 1 Ekim tarihinde kutlanmakta olup çoğu ülkede ise 1 Haziran'da kutlanır.

Dünya Çocuk Günü evrenseldir. Birleşmiş Milletler Örgütü' ne üye bütün ülkelerde aynı günde kutlanır. Üye ülkelerin radyo, gazete ve televizyonlarında bu günün önemi anlatılır. Çocukların bakım ve korunmasının gerekliliği üzerinde durulur.

Çocuklar yarının büyükleridir. Geleceğin yöneticisi ve güvencesidirler.

İnsanlığın mutluluğu, dünyamızın güzelleşmesi, çocukların korunmasın, iyi yetişmesine bağlıdır. Barış içinde yaşamak, güzellikleri paylaşmak, eğitimle olur. Dünya Çocuk Günü çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar.



Bu amacın gerçekleşmesi için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1959 yılında daha iyi bir yaşam, mutlu bir çocukluk dönemi için Çocuk Hakları Bildirisi' ni yayınladı.

Ülkelerde çocuklara sağlık hizmeti götürmek amacıyla çocuk hastaneleri açılmıştır. Çocuk yaşta suç işleyenlerin iyiye yöneltilmesi için Çocuk Islahevleri kurulmuştur. Büyük yerleşim merkezlerinde çocuk bahçeleri vardır. Çocukların yararlandığı çocuk kitaplıkları kurulmuştur. Öte yandan anasız, babasız çocukların korunması, bakımı, barındırılması için Çocuk Esirgeme Kurumu ve Yetiştirme Yurtları açılmıştır.



Dünya Çocuk Günü'nde okullarda, sınıflarda günün anlam ve önemi üzerinde durulur. Dünya Çocuk Hakları ve Türk Çocuk Hakları Bildirileri okunur. Bildirilerde belirlenen belli başlı haklar konusunda açıklamalar yapılır.