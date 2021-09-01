Zıpkınla avlanmanın son birincileri belirlendi

KKTC Avcılık Federasyonu, Zıpkınla Balık Avlama Müsabakasını 29 Ağustos Pazar günü Karoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği Balıkçı Barınağında 24 sporcu ve 12 gözlemci ile gerçekleştirdi.

Sezonun son zıpkınla balık avlama müsabakası sonucunda derece alan takım ve ferdi sporcular şöyle:

A KLASMANI

FERDILERDE

1.Beytullah KÖSE, Muharrem YAMUK.20940 Puan

2. Eray KARACAMERT, Metin SEVEN20764 Puan

3.Batuhan COŞKUNER, İlker KORKMAZ19158 Puan

EnBüyük Balık Memduh Pars Özel Ödülü

Beytullah KÖSE, Muharrem YAMUK16522Puan.

TAKIMLARDA

1. Gazimağusa Avcılık AtıcılıkBirliği 28842 Puan

(Kufi TULGA, Tolga YARIKKAYA, Metin SEVEN, Eray KARACAMERT)

2.Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği 22340 Puan.

(Beytullah KÖSE, Muharrem YAMUK, Gökhan BULUTER, İrfan TOKBAS)

3.Maraş Avcılık AtıcılıkBirliği 22230 Puan

(Hakan TALAY, İlker KORKMAZ, Batuhan COŞKUNER, Kenan SÖNMEZ)

B KLASMANI

FERDI

1.Ahmet ERCAN, Ertoğrul KAYA 3414Puan

2. Mehmet METNI, Harun TANIL 2986Puan.

EnBüyük Balık Memduh Pars Özel Ödülü:

Ahmet ERCAN, Ertoğrul KAYA 1890Puan.

TAKIMLARDA

1. Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği: 3414 Puan

(Kemal KÖSE, Hüseyin İpek BUDAK, Ertoğrul KAYA, Ahmet ERCAN)

2. Yenierenkoy Avcılık AtıcılıkBirliği 2986Puan

(Mehmet METNI, Harun TANIL, Osman SERTSOY, Salih METNİ)

