Zeliha zirveye pedal çevirdi

Güner Burgul Bisiklet sezonu içerisinde Bisiklet Federasyonu’nca ilk kez organize edilen “Dağ Bisikleti Maratonu” İskele’de gerçekleştirildi.
Noyanlar ana sponsorluğunda organize edilen yarışta, HIB Master Bayan 35-45 yaş kategorisinde yarışan Zeliha Sivri, kategorisinde birinci geldi.
Master Bayan kategorisinde yarışmacıların toplamda 11,3 km geçtiği yarışı 29:59.170 zamanda tamamlayan Zeliha, kategorisinde birinci gelmenin gururunu yaşadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.