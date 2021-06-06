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Zeliha zirveye pedal çevirdi

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Zeliha zirveye pedal çevirdi
Güner Burgul Bisiklet sezonu içerisinde Bisiklet Federasyonu’nca ilk kez organize edilen “Dağ Bisikleti Maratonu” İskele’de gerçekleştirildi.
Noyanlar ana sponsorluğunda organize edilen yarışta, HIB Master Bayan 35-45 yaş kategorisinde yarışan Zeliha Sivri, kategorisinde birinci geldi.
Master Bayan kategorisinde yarışmacıların toplamda 11,3 km geçtiği yarışı 29:59.170 zamanda tamamlayan Zeliha, kategorisinde birinci gelmenin gururunu yaşadı.
 
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