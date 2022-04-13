Zarlar şampiyonluk için atıldı

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği 2022 KKTC Tavla Turu’nun 2. ayağı Girne’de yapıldı

Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği tarafından düzenlenen ve 6 turdan oluşan 2022 KKTC Tavla Turunun 2. ayağı olan 4. Acapulco Açık Modern Tavla Turnuvası 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Türkiye olmak üzere toplam 33 oyuncu katılımı ile yapıldı. Oyuncular 2 gün boyunca turnuva şampiyonluğunu elde edebilmek için AcapulcoHotel’de yaklaşık 20 saat mücadele ettiler.

ANA AKTİVİTE ŞAMPİYONU HASİP UFUK

Ana Aktivite Kategorisinde toplam 29 oyuncu mücadele ederken Ana Aktivite Kategorisinin finali Gazimağusa bölgesinden Hasip Ufuk ile yine Gazimağusa bölgesinden Andaç Sevimli arasında oynandı. Rakibini şampiyon olabilmek için 2 kez yenmesi gereken Hasip Ufuk yaklaşık olarak 1 saat 30 dakika süren final karşılaşmasının ilk ayağını 9-6 lık skor ile kazandı.

Final ayağının ikincisini de yaklaşık olarak 45 dakika süren bir mücadeleden sonra 9-2 lik skor ile kazanan HasipUfuk 2022 KKTC Tavla Turunun Girne ayağının şampiyonu oldu.

Andaç Sevimli ise turnuva ikinciliğini elde etti. Ana Aktivite kategorisinde üçüncülüğü Lefkoşa bölgesinden Özel Özçaylı alırken dördüncü ise Gazimağusa bölgesinden Hasan Yahi oldu.

Sidepool (Ekstra Kazanç) kategorisinde ise Hasip Ufuk ile Andaç Sevimli bu ödülü almaya hak kazandı.

SON ŞANS ŞAMPİYONU ERGİN AHMET

Son Şans Kategorisinde toplam 19 oyuncu mücadele ederken kategorinin finali Girne bölgesinden Ergin Ahmet ile Gazimağusa bölgesinden Tolga Başman arasında oynandı. Yaklaşık 30 dakika süren final karşılaşmasını 5-3 lük skor ile Girne bölgesinden Ergin Ahmet kazanarak bu kategorinin şampiyonu oldu. İkinciliği ise Tolga Başman elde etti.

DANIŞMAN ÇİFTLER ŞAMPİYONU LATİF TANGÜL-SUAL TATLISULU

Danışman Çiftler Kategorisinde toplam 10 takım mücadele ederken Danışman Çiftler finali Lefkoşa bölgesinden Latif Tangül-Girne bölgesinden Sual Tatlısulu ikilisi ile Gazimağusa bölgesinden Tolga Başman-Lefkoşa bölgesinden Salih Kayalı ikilisi arasında oynandı. Yaklaşık olarak 40 dakika süren final karşılaşmasını 7-5 lik skor ile Latif Tangül-Sual Tatlısulu ikilisi kazanarak Danışman Çiftler kategorisinin şampiyonu oldular. Danışman Çiftler kategorisinde ikinciliği ise Tolga Başman-Salih Kayalı ikilisi elde etti.

1 PUAN ŞAMPİYONU NİYAZİ ÜNLÜTÜRK

1-Puan Kategorisinde ise final Gazimağusa bölgesinden Niyazi Ünlütürk ile yine Gazimağusa bölgesinden Hüseyin Kilili arasında oynandı ve bu kategorinin şampiyonu Gazimağusa bölgesinden Niyazi Ünlütürk oldu. İkinciliği ise Hüseyin Kilili elde etti.

