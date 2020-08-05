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Zarlar, Cemoğlu anısına atıldı

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Muharram Cemoğlu 7. Tavla Anı Turnuvası finalinde Erman Gazafanalı'yı mağlup eden Özner Özgüler birinciliği elde etti

Zarlar, Cemoğlu anısına atıldı
Muharrem Cemoğlu Anı Tavla Turnuvası yapıldı. Alayköy Folklör Derneği (AFD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Muharrem Cemoğlu Anı Turnuvasının 7.'si gerçekleştirildi.
AFD lokalinde geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan turnuvaya ilgi büyük oldu. Muharram Cemoğlu 7. Tavla Anı Turnuvası finalinde Erman Gazafanalı'yı mağlup eden Özner Özgüler birinciliği elde etti. 3.'lük mücadelesinde ise Mehmet Öksüzoğlu, Süleyman Adalıer'i yenmeyi başardı. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere para, kupa ve hediye paketleri dernek yetkilileri tarafından takdim edildi.
 
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